Muere mujer tras colapso de anuncio panorámico en San Nicolás

Una mujer perdió la vida la tarde de este viernes luego de que un anuncio panorámico colapsara sobre ella en el municipio de San Nicolás de los Garza

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Una mujer perdió la vida la tarde de este viernes luego de que un anuncio panorámico colapsara sobre ella en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El accidente se registró sobre la avenida Universidad, a la altura de la calle Ramón López Velarde, en la colonia Anáhuac, en medio de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que afectaron al área metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura habría cedido debido a las condiciones meteorológicas adversas, impactando a la víctima.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, paramédicos y corporaciones de auxilio para atender la emergencia y acordonar la zona. Sin embargo, al revisar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del colapso de la estructura y establecer posibles responsabilidades.