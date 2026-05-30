Emilia Clarke reflexiona sobre fama, salud y éxito

La actriz de 'Juego de Tronos' habló sobre sus hemorragias cerebrales, los rumores salariales y el futuro de la serie 'Ponies'

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La actriz Emilia Clarke aseguró que una de las lecciones más importantes de su carrera fue aprender a redefinir el significado del éxito, especialmente después de la polémica conclusión de "Juego de Tronos" y de una serie de experiencias personales que marcaron su vida dentro y fuera de la pantalla.

La actriz británica recordó que, tras perder el Emmy a Mejor Actriz en 2019, comprendió que había depositado demasiadas expectativas en los reconocimientos externos.

A partir de entonces, decidió enfocar su carrera en proyectos que realmente disfrutara, independientemente de la respuesta del público o la crítica.

Niega los rumores sobre su millonario salario

Clarke también abordó las versiones que circularon durante años sobre los supuestos salarios del elenco principal de "Juego de Tronos".

Según explicó, las cifras difundidas por algunos medios eran exageradas.

La intérprete de Daenerys Targaryen aseguró que nunca percibió los montos que se reportaban públicamente y bromeó al señalar que, de haber sido ciertos, habría llevado una vida mucho más lujosa.

Aun así, reconoció que el éxito de la serie le permitió alcanzar estabilidad económica y apoyar a su familia, incluyendo el pago de la hipoteca de sus padres.

Las hemorragias cerebrales que cambiaron su vida

Uno de los momentos más difíciles de la conversación fue cuando recordó los dos aneurismas cerebrales que sufrió mientras grababa la exitosa producción de HBO.

La actriz explicó que, tras sobrevivir a ambas emergencias médicas, desarrolló durante años una profunda sensación de culpa del superviviente. Llegó a creer que había escapado de la muerte y que en cualquier momento tendría que afrontar las consecuencias.

"Sentía que había burlado a la muerte y que venía a buscarme", confesó al recordar la incertidumbre emocional que vivió durante su recuperación.

En 2019 decidió hacer pública su historia y lanzó la organización benéfica SameYou, dedicada a apoyar a personas que enfrentan procesos de rehabilitación tras lesiones cerebrales.

Clarke también habló con franqueza sobre algunos proyectos que no lograron conectar con el público, como "Secret Invasion", el universo de "Star Wars" y la nueva etapa de "Terminator".

Lejos de mostrarse frustrada, aseguró que nunca asumió esos resultados como fracasos personales, ya que se trataba de franquicias ya establecidas cuya recepción dependía de múltiples factores ajenos a ella.

La actriz afirmó que esas experiencias la ayudaron a comprender que el éxito de una producción no define el valor de su trabajo ni de su trayectoria profesional.

Sobre su presente profesional, Clarke se mostró entusiasmada con "Ponies", la serie de suspenso y espionaje que protagoniza junto a Haley Lu Richardson.

La producción concluyó su primera temporada con un final abierto y, según reveló la actriz, existen conversaciones avanzadas sobre una posible segunda entrega.

Además de interpretar a una de las protagonistas, Clarke participa como productora ejecutiva, lo que le permite involucrarse en las decisiones creativas del proyecto de una forma que nunca pudo hacer durante sus años en "Juego de Tronos".

En paz con el legado de Daenerys

A pesar de las críticas que recibió el desenlace de Daenerys Targaryen, Clarke aseguró que hoy observa aquella etapa con gratitud y perspectiva.

La actriz reconoció que durante mucho tiempo se sintió atrapada por el fenómeno de "Juego de Tronos" y por las reacciones al final de la serie, pero considera que finalmente logró cerrar ese capítulo.

Ahora, asegura, puede valorar plenamente todo lo que la producción significó para su carrera y para su vida personal, convencida de que el verdadero éxito radica en disfrutar el camino más que en perseguir reconocimientos o expectativas externas.