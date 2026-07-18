Netflix compró empresa de IA de Ben Affleck por $587 mdd

La plataforma confirmó ante la SEC que adquirió InterPositive por $587 millones para fortalecer el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial

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Netflix confirmó que desembolsó aproximadamente $587 millones de dólares por la adquisición de InterPositive, la empresa de Inteligencia Artificial vinculada al actor y productor Ben Affleck.

La cifra fue revelada en el informe trimestral (Formulario 10-Q) presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), donde la compañía detalló que la operación quedó concluida durante marzo de este año.

Con ello, se confirma el reporte publicado meses atrás por Bloomberg, que estimaba que la compra tendría un costo cercano a los $600 millones de dólares, aunque el monto final fue ligeramente menor.

El documento también precisa que una parte del acuerdo contempla pagos adicionales condicionados al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.

La adquisición permitirá a Netflix impulsar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial orientadas a apoyar el trabajo de cineastas y creadores de contenido, manteniéndolos en el centro del proceso creativo.

Durante la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, destacó la integración de herramientas de IA generativa y la colaboración con InterPositive como parte de la estrategia tecnológica de la empresa.