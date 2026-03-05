Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_netflix_affleck_e128ccdb1a
Escena

Netflix adquiere la empresa de cine de Ben Affleck

La plataforma de streaming anunció la adquisición de InterPositive, como parte de su apuesta por integrar herramientas de IA en los procesos de producción

  • 05
  • Marzo
    2026

Netflix no se quedará con Warner, pero sí con la empresa de cine de Ben Affleck.

Este jueves el gigante del entretenimiento anunció la adquisición de la empresa cinematográfica InterPositive, fundada por el actor y director Ben Affleck, como parte de su apuesta por integrar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de producción audiovisual.

A través de un comunicado, la compañía informó además que Affleck se incorporará como asesor sénior, con el objetivo de impulsar el desarrollo de tecnologías que apoyen el trabajo creativo de cineastas y productores.

“Netflix ha combinado tecnología con arte para ayudar a grandes películas y series a encontrar su público. Al incorporar a todo el equipo de InterPositive a Netflix mediante esta adquisición, y con la incorporación de Affleck como asesor sénior, invertimos en innovación impulsada por los creadores que mantiene a los cineastas en el centro del proceso”, señaló la empresa.

InterPositive fue fundada en 2022 en Los Ángeles y se especializa en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial diseñados para asistir en la etapa de postproducción cinematográfica.

Los sistemas de la empresa se entrenan a partir de los diarios de producción de un proyecto ya filmado, lo que permite a los creadores integrarlos posteriormente en el proceso de edición.

Según explicó Affleck en el comunicado, el primer modelo desarrollado por la compañía fue entrenado para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, respetando al mismo tiempo las reglas cinematográficas ante problemas comunes de producción, como tomas faltantes, reemplazos de fondos o fallas de iluminación.

La empresa también incorporó restricciones para proteger la intención creativa de los realizadores.

De acuerdo con Affleck, estas herramientas están diseñadas para una exploración responsable, manteniendo las decisiones creativas en manos de los artistas y asegurando que la tecnología beneficie directamente a la narrativa.

Aunque no se revelaron los términos financieros del acuerdo, la operación se enmarca en una tendencia creciente dentro de la industria del entretenimiento, donde los grandes estudios y plataformas buscan integrar modelos de inteligencia artificial en la creación de contenido audiovisual.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bts_concurso_0785304333
Ofrece plataforma de streaming viaje a Corea para fans de BTS
escena_el_yerno_692bc436cb
Estrenará Gerardo Naranjo 'El yerno' el próximo 1 de mayo
H_Cg_A_Yo_La_QAA_2ux6_c8a84dfd3d
Alistan película de de la exitosa serie 'Game of Thrones'
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×