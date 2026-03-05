Netflix adquiere la empresa de cine de Ben Affleck

Netflix no se quedará con Warner, pero sí con la empresa de cine de Ben Affleck.

Este jueves el gigante del entretenimiento anunció la adquisición de la empresa cinematográfica InterPositive, fundada por el actor y director Ben Affleck, como parte de su apuesta por integrar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de producción audiovisual.

A través de un comunicado, la compañía informó además que Affleck se incorporará como asesor sénior, con el objetivo de impulsar el desarrollo de tecnologías que apoyen el trabajo creativo de cineastas y productores.

“Netflix ha combinado tecnología con arte para ayudar a grandes películas y series a encontrar su público. Al incorporar a todo el equipo de InterPositive a Netflix mediante esta adquisición, y con la incorporación de Affleck como asesor sénior, invertimos en innovación impulsada por los creadores que mantiene a los cineastas en el centro del proceso”, señaló la empresa.

InterPositive fue fundada en 2022 en Los Ángeles y se especializa en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial diseñados para asistir en la etapa de postproducción cinematográfica.

Los sistemas de la empresa se entrenan a partir de los diarios de producción de un proyecto ya filmado, lo que permite a los creadores integrarlos posteriormente en el proceso de edición.

Según explicó Affleck en el comunicado, el primer modelo desarrollado por la compañía fue entrenado para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, respetando al mismo tiempo las reglas cinematográficas ante problemas comunes de producción, como tomas faltantes, reemplazos de fondos o fallas de iluminación.

La empresa también incorporó restricciones para proteger la intención creativa de los realizadores.

De acuerdo con Affleck, estas herramientas están diseñadas para una exploración responsable, manteniendo las decisiones creativas en manos de los artistas y asegurando que la tecnología beneficie directamente a la narrativa.

Aunque no se revelaron los términos financieros del acuerdo, la operación se enmarca en una tendencia creciente dentro de la industria del entretenimiento, donde los grandes estudios y plataformas buscan integrar modelos de inteligencia artificial en la creación de contenido audiovisual.

