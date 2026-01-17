Podcast
Escena

Trump compra bonos de Netflix y Warner tras su fusión

Donald Trump adquirió bonos por dos millones de dólares de Netflix y Warner Bros. Discovery días después del anuncio de su fusión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió bonos corporativos de Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD) por un valor aproximado de un millón de dólares cada uno, poco después de que ambas compañías anunciaran su acuerdo de fusión.

De acuerdo con un informe financiero difundido por la Casa Blanca, el mandatario realizó dos compras de bonos de Netflix, valuadas entre 250,000 y 500,000 dólares cada una, los días 12 y 16 de diciembre.

En el mismo periodo, también adquirió bonos de Discovery Communications LLC, subsidiaria de WBD, por un monto similar y en la misma fecha.

Contexto del acuerdo

Netflix y WBD anunciaron el 5 de diciembre un acuerdo de compra inicial valorado en 82,700 millones de dólares, que contempla una combinación de efectivo, acciones y deuda.

La oferta incluye 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix por cada título de WBD, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de escisión.

Reacciones del mercado

El anuncio provocó críticas en el sector y la respuesta de la competencia. Paramount lanzó el 8 de diciembre una oferta hostil por 108,400 millones de dólares.

Tras analizar las propuestas de Paramount, Comcast y Netflix, la junta directiva de WBD decidió finalmente cerrar el acuerdo con Netflix.


