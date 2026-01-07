Warner Bros rechaza a Paramount y respalda oferta de Netflix

Warner Bros. Discovery rechazó por segunda ocasión la más reciente propuesta de adquisición presentada por Paramount y reiteró a sus accionistas que mantengan su apoyo a la oferta rival de Netflix, valuada en $72 mil millones de dólares.

La compañía informó este miércoles que su junta directiva determinó que la oferta impulsada por Paramount, controlada por Skydance, no representa el mejor interés estratégico ni financiero para la empresa.

Una oferta mayor, pero no más atractiva

Paramount mejoró recientemente su propuesta hostil hasta los $77 mil 900 millones de dólares por la totalidad de Warner Bros. Discovery y decidió llevar la negociación directamente a los accionistas, tras el rechazo de la directiva.

Sin embargo, Warner insistió en que, pese a ser más elevada, la oferta no resulta conveniente frente al acuerdo planteado por Netflix, al que considera más sólido y alineado con su estrategia de largo plazo.

El respaldo financiero de Larry Ellison

En un intento por fortalecer su propuesta, Paramount anunció a finales del mes pasado una garantía personal irrevocable de Larry Ellison, fundador de Oracle y padre del CEO de la compañía, David Ellison.

Dicha garantía respalda más de $40 mil millones de dólares en financiamiento de capital y se complementa con un aumento en el pago prometido a los accionistas, que alcanzaría los $5 mil 800 millones de dólares si el acuerdo es bloqueado por los reguladores, cifra equivalente a la ofrecida por Netflix.

Dos propuestas con objetivos distintos

La complejidad de la disputa radica en que Netflix y Paramount buscan adquirir activos distintos. La propuesta de Netflix se limita al negocio de estudios y streaming de Warner, incluyendo HBO Max y las divisiones de producción de cine y televisión.

Por su parte, Paramount pretende adquirir la compañía completa, lo que incluye no solo el estudio y las plataformas digitales, sino también las redes de cable y noticias, como CNN y Discovery.

Escisión en puerta si gana Netflix

En caso de concretarse el acuerdo con Netflix, Warner Bros. Discovery avanzaría con la separación de sus operaciones de noticias y cable, que se convertirían en una empresa independiente, como ya había sido anunciado previamente.

Este movimiento permitiría a Netflix concentrarse exclusivamente en los activos de entretenimiento y streaming, sin absorber negocios tradicionales de televisión.

Riesgo regulatorio en el horizonte

Cabe señalar que cualquiera de las dos operaciones enfrentaría un fuerte escrutinio por parte de las autoridades regulatorias.

Debido al tamaño y alcance de ambas compañías, se anticipa una revisión exhaustiva del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, otros reguladores internacionales podrían intervenir y exigir modificaciones o incluso bloquear la transacción, lo que añade incertidumbre al desenlace de una de las disputas corporativas más relevantes del sector del entretenimiento.

Comentarios