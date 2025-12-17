Podcast
Nick Reiner comparece ante tribunal por asesinato de sus padres

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres Rob y Michele Reiner, fue presentado ante un tribunal de Los Ángeles y quedó detenido sin derecho a fianza

Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición pública desde el crimen.

El acusado, de 32 años, fue arrestado el pasado domingo y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, delitos que podrían derivar en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Detención sin fianza

Durante su breve comparecencia, Nick Reiner renunció a su derecho a una lectura de cargos rápida, por lo que el juez ordenó su detención sin derecho a fianza.

 Su próxima audiencia quedó programada para el 7 de enero, cuando se realizará la lectura formal de cargos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el posible móvil del crimen.

El hallazgo de las víctimas

Rob Reiner, reconocido director y actor de 78 años, famoso por filmes como When Harry Met Sally y The Wolf of Wall Street, fue encontrado muerto apuñalado en su domicilio del exclusivo barrio de Brentwood, junto a su esposa Michele Reiner, de 70 años.

De acuerdo con el Los Angeles Times, la pareja fue localizada por su hija, quien acudió a la casa luego de que una masajista alertara que no lograba comunicarse con ellos.

Fuentes cercanas al caso señalaron que habría existido una discusión familiar previa durante una reunión navideña.

Además, una fuente policial indicó que Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica horas después de los asesinatos.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el crimen.


