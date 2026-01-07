Nick Reiner comparece ante corte por muerte de sus padres

Este miércoles 7 de enero, Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el reconocido director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde no se declaró culpable ni inocente de los cargos en su contra.

Renuncia de su abogado defensor

Durante la audiencia, el abogado Alan Jackson informó a la corte que su equipo legal “no tuvo otra opción” más que retirarse del caso, por lo que el proceso fue aplazado.

A partir de ahora, Reiner será representado por la defensora pública Kimberly Greene, y la lectura formal de cargos quedó reprogramada para el próximo 23 de febrero.

De acuerdo con medios estadounidenses, el acusado, de 32 años, se presentó ante el juez con la cabeza rapada y vistiendo un overol beige.

Reiner aceptó renunciar a su derecho a un juicio rápido y únicamente habló para confirmar su decisión ante el juez.

La revista People informó que, tras la salida del abogado, un portavoz de la familia Reiner señaló en un comunicado que confían plenamente en el proceso legal y que no harán más comentarios al respecto.

Cargos por asesinato

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado bajo circunstancias especiales, incluyendo asesinatos múltiples y el uso de un arma peligrosa, un cuchillo.

De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, opción que los fiscales aún no han definido si solicitarán.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados apuñalados dentro de su residencia en Brentwood el pasado 14 de diciembre.

Los cuerpos fueron hallados luego de que una masajista alertara a la hija de la pareja al no recibir respuesta en el domicilio. Nick Reiner fue detenido un día después.

El acusado compareció por primera vez ante la corte el 17 de diciembre, entonces bajo vigilancia por riesgo de suicidio y vistiendo una bata de prevención.

Actualmente permanece recluido en el Centro Correccional Twin Towers, sin derecho a fianza y bajo un régimen de aislamiento.

Medios estadounidenses han reportado que Reiner había sido tratado por esquizofrenia antes del crimen y que durante años enfrentó problemas de adicción y salud mental, temas que él mismo abordó públicamente en el pasado.

Su estado mental y una posible declaración de no culpabilidad por razón de demencia podrían ser factores clave en el desarrollo del caso.

