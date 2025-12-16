Podcast
Nick, hijo de Rob Reiner, enfrenta 2 cargos de homicidio agravado

Nick Reiner enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Rob Reiner y su esposa; podría recibir cadena perpetua o pena de muerte

  • 16
  • Diciembre
    2025

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la productora y fotógrafa Michele Singer Reiner, fue acusado de homicidio agravado por la muerte de sus padres, cargos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó que su oficina presentará dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de haber dado muerte a más de una persona.

Además, se le imputa el uso personal de un arma letal, presuntamente un cuchillo.

Posibles sanciones

Hochman explicó que los cargos contemplan las penas máximas previstas por la ley, aunque aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre solicitar la pena de muerte.

Por el momento, Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza.

El fiscal subrayó que las acusaciones no constituyen pruebas y que la evidencia será presentada ante un jurado especial.

AP25350758957594.jpg

Los cargos se formalizarán una vez que el acusado reciba el alta médica y comparezca ante el tribunal para declararse culpable o inocente.

Detención sin incidentes

La policía de Los Ángeles arrestó a Nick Reiner la noche del domingo sin resistencia. Autoridades señalaron que no intentó huir ni mostró conductas que requirieran el uso de la fuerza.

Hallazgo de los cuerpos

Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Reiner, de 70, fueron encontrados muertos en su domicilio de Los Ángeles. De acuerdo con reportes, una de sus hijas dio aviso a la policía y señaló que un miembro de la familia podría estar involucrado.

Nick Reiner, quien vivía en una casa anexa a la de sus padres, habría enfrentado durante años problemas de adicción a las drogas y al alcohol.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer plenamente los hechos.


