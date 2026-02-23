Podcast
Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, se declaró este lunes no culpable de los cargos por el presunto asesinato de sus padres en Los Ángeles

  • 23
  • Febrero
    2026

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de Michele Singer Reiner, se declaró este lunes 23 de febrero de 2026 no culpable de los cargos por el presunto asesinato de sus padres en Los Ángeles.

El acusado, de 32 años, compareció ante un tribunal del centro de la ciudad por dos cargos de asesinato en primer grado relacionados con los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2025 en la residencia familiar del barrio de Brentwood.

De acuerdo con la investigación, la policía localizó a las víctimas con múltiples heridas de arma blanca dentro de su vivienda.

HB3AqkeW8AAJZjE.jfif

Fue su hermana Romy quien encontró los cuerpos y alertó a las autoridades. Desde el inicio, el caso fue tratado como homicidio y Nick Reiner fue detenido pocas horas después.

El acusado permanece recluido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers.

Posibles penas

El proceso incluye la figura de “circunstancias especiales” por tratarse de múltiples homicidios, lo que podría derivar en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena capital, dependiendo del desarrollo judicial.

La próxima audiencia del caso fue fijada para el 29 de abril de 2026.

En enero, el abogado inicial del acusado, Alan Jackson, se retiró del caso por motivos no revelados, aunque sostuvo públicamente que su cliente “no es culpable de asesinato” bajo la legislación de California.

HB3FUVsX0AAx4xq.jfif

Según reportes, la defensa podría explorar elementos relacionados con la salud mental y el historial personal del acusado.

Nick Reiner es escritor y colaboró con su padre en la película Being Charlie, inspirada en la lucha contra las adicciones.

En entrevistas pasadas, el propio Nick habló de sus problemas con las drogas desde la adolescencia, así como de periodos de indigencia y múltiples ingresos a rehabilitación.

Por su parte, Rob Reiner, director de clásicos como When Harry Met Sally..., Misery, The Princess Bride y Stand by Me, había hablado públicamente en el pasado sobre el apoyo brindado a su hijo durante su proceso de recuperación.

El caso, que ha generado amplia atención mediática por el perfil de la familia, apenas comienza y podría prolongarse durante años en los tribunales.


