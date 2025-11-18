Nodal acude a audiencia en medio de disputa con Universal

La tarde de este martes, Christian Nodal llegó al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México en medio de su conflicto legal con Universal Music.

Fue mediante un video compartido por el canal de YouTube "Lo escuché… Con Alan Morales", que se dio a conocer el momento del arribo del cantante al reclusorio.

En el video se puede apreciar cómo el cantante mexicano fue grabado por la prensa mientras se encontraba al interior de una camioneta.

Tras su llegada, Nodal salió del vehículo y caminó en dirección del reclusorio.

Esta noticia se da a conocer después de que el pasado 24 de septiembre, la FGRJ judicializara al cantante de regiobal mexicano y a sus padres, Jesús González y Silvia Cristina Nodal, por la presunta falsificación de documentos.

¿Qué se sabe de su audiencia?

En su audiencia, Christian Nodal enfrentará la imputación por el presunto delito de falsificación, derivado del conflicto legal que mantiene desde 2021 con la disquera Universal Music.

El origen del caso se remonta a la decisión de Nodal de no renovar su contrato con Universal y firmar con Sony, asegurando que era propietario de sus composiciones.

Por su parte, Universal sostiene lo contrario y acusa que los derechos habrían sido cedidos previamente por los padres del artista. La disquera, además, denunció la supuesta presentación de documentos falsos durante la disputa, lo que dio origen al proceso penal.

El resultado de esta comparecencia podría determinar el rumbo del caso y, eventualmente, afectar la agenda del intérprete, que tiene programados 12 conciertos en Estados Unidos entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre.

