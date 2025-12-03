Universal Music apela caso de presunta falsificación de Nodal

La disquera a la que perteneció Christian Nodal apeló la resolución que los dejó fuera de un proceso penal por presunta falsificación de documentos.

Una jueza determinó que no existían suficientes pruebas para vincularlos, sin embargo Universal Music promovió un recurso que mantiene abierto el frente judicial contra la familia González Nodal.

Nodal celebró públicamente la decisión de la autoridad, tras una larga audiencia en la que se discutió la supuesta existencia de 33 documentos falsos, pero seguro no contaba este revés.

“Satisfactoriamente no fuimos vinculados”, expresó Nodal, subrayando que no había un solo papel que justificara acusaciones de falsificación de firmas. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: la empresa decidió insistir en su postura y buscar que se reabra el litigio.

De acuerdo con un documento oficial, los abogados de Universal Music presentaron un recurso de apelación contra la no vinculación de proceso que favoreció a Christian Jesús González Nodal, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González Terrazas. Este dato, hasta ahora desconocido, confirma que la disputa legal continúa y que la compañía busca revertir la decisión judicial.

Además existe una demanda civil que la parte acusadora intentó trasladar al ámbito penal y con todo y que la jueza rechazó la maniobra, la apelación presentada por la disquera abre la posibilidad de que el caso se mantenga activo en más de un terreno jurídico.

La defensa de Nodal ha insistido en que no existe evidencia alguna que sustente las acusaciones y que la resolución inicial de la jueza fue clara al señalar que no había elementos para vincularlos.

No obstante, la apelación obliga a la familia a seguir enfrentando un asunto que parecía cerrado, y que ahora se extiende con nuevas revisiones.

