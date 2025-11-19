Cerrar X
Nodal libra proceso penal en disputa legal con Universal Music

Christian Nodal y sus padres no fueron vinculados a proceso tras una audiencia de 17 horas por presunta falsificación de firmas

  • 19
  • Noviembre
    2025

Christian Nodal logró evitar ser vinculado a proceso en la investigación penal iniciada por Universal Music, que lo acusaba a él y a sus padres de presunta falsificación de firmas en contratos utilizados como pruebas dentro de su disputa legal.

La audiencia se llevó a cabo el 18 de noviembre en oficinas del Ministerio Público ubicadas en el oriente de la Ciudad de México y se prolongó por más de 17 horas, de acuerdo con la cobertura de medios presentes.

“No hay un solo papel que justifique la acusación”: Nodal

Al salir de la audiencia, el cantante celebró la decisión judicial y agradeció el acompañamiento de sus seguidores.

“Valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”, declaró Nodal ante la prensa.

El intérprete añadió que siempre ha confiado en la justicia y recalcó que él y sus padres enfrentaron juntos la extensa jornada de revisión judicial.

Disputa contractual detonó acusaciones penales

El conflicto entre Nodal y Universal inició tras la demanda civil que el artista presentó para recuperar los derechos de sus primeros tres discos: Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!.

Como respuesta, la disquera interpuso una contrademanda ante la Fiscalía General de la República, asegurando que algunas firmas en los contratos presentados por la defensa del cantante eran falsas.

La jueza determinó que no existían elementos suficientes para vincular a proceso al intérprete ni a sus padres, sus representantes durante la firma de los acuerdos.

Universal Music podría apelar la resolución

Hasta ahora, no se ha confirmado si la compañía discográfica buscará revertir la decisión judicial a través de un recurso de apelación.

Nodal continuará con su demanda civil

Por otra parte, el cantante reiteró que mantendrá la vía civil abierta para reclamar los derechos de sus obras iniciales y aprovechó para lanzar un mensaje a artistas independientes:

“Cuiden qué firman, lo que hacen”, advirtió al recordar que inició su carrera con una guitarra y el apoyo de sus padres.


