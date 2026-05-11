Christian Nodal compara su batalla legal con la de Elvis Presley

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de compartir una publicación que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta sobre la disputa legal relacionada con el control de su nombre artístico y su imagen.

Durante el fin de semana, el cantante de regional mexicano publicó en sus historias de Instagram un fragmento de la película “Elvis”, estrenada en 2022 y dirigida por Baz Luhrmann.

Aunque inicialmente parecía una publicación casual, usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar el contenido con la situación que atraviesa actualmente el intérprete sonorense.

Nodal habría comparado su situación con la de Elvis Presley

La cinta retrata la compleja relación entre Elvis Presley y su representante, el coronel Tom Parker, quien durante décadas controló contratos, decisiones comerciales y la imagen pública del llamado “Rey del Rock”.

Debido a ello, seguidores de Nodal interpretaron la publicación como una comparación directa con el conflicto que enfrenta actualmente respecto al uso de su propio nombre artístico.

La situación tomó fuerza luego de que el pasado 22 de abril trascendiera que el cantante intentó registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la marca “El Forajido”.

El movimiento reveló que el nombre “Christian Nodal” no pertenece legalmente al artista, sino que está registrado a nombre de su padre, Jaime González, cuyos derechos comerciales estarían vigentes hasta el año 2036.

'Mi nombre no es mío', declaró el cantante

Durante un concierto reciente, el intérprete habló públicamente sobre el tema y sorprendió a sus seguidores al asegurar que no tiene control sobre distintos aspectos de su carrera artística.

“Yo hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”, expresó el cantante.

El registro del nombre “Christian Nodal” bajo control de su entorno familiar implicaría que cualquier uso comercial relacionado con giras, campañas publicitarias o productos derivados depende de autorizaciones externas.

Ante este panorama, la estrategia de registrar “El Forajido” buscaría construir una nueva identidad artística independiente.

La polémica vuelve a crecer en redes sociales

La publicación relacionada con la película de Elvis generó múltiples reacciones en plataformas digitales, donde usuarios debatieron si el cantante atraviesa una situación similar a la que vivió Presley con el manejo de su carrera.

Mientras algunos seguidores mostraron apoyo al sonorense, otros consideraron exagerada la comparación.

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni su familia han emitido nuevas declaraciones sobre el proceso legal o el futuro de la marca artística del cantante.

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