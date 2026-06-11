Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_noel_gallagher_e431dad300
Escena

Noel Gallagher rechaza show de Coldplay en la justa mundialista

El guitarrista de Oasis criticó la incorporación de shows de medio tiempo en el futbol y descartó participar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • 11
  • Junio
    2026

Noel Gallagher no tiene intenciones de ver el show de medio tiempo de Coldplay en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En su típica forma de ver las cosas, el guitarrista de Oasis confesó en una entrevista para el programa TalkSport que se mantiene reticente ante la idea de incorporar shows musicales en el fútbol.

Además, al ser consultado sobre si el mismo podría sumarse con alguna presentación, respondió con su ya clásica forma de ser que él haría el sorteo del medio tiempo por una pierna de cordero.

Sin embargo, el mayor de los hermanos Gallagher dejó claro que su decisión no tiene nada que ver con si le cae bien o no Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, sino que simplemente no le gustan los cambios en el deporte que más ama, el futbol.

"No me gustan los cambios en el fútbol. El razzmatazz del fútbol no me gusta; ha funcionado perfectamente durante cientos de años".

Asimismo, cuestionó que los artistas que aparecieran en el espectáculo sean aficionados fervientes al deporte.

"Tampoco son tan fanáticos del fútbol los que van a presentar, ¿no?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva Jersey, el cual contará con un espectáculo de medio tiempo organizado en colaboración con Global Citizen; contará con Madonna, Shakira y BTS entre sus figuras principales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_06_13_T145940_978_aa497a7bef
Amy Adams rechazó sketch explícito en 'SNL' para cuidar su imagen
EH_UNA_FOTO_2026_06_13_T143512_791_57e1a93071
Domingo destaca trabajo con Spielberg en 'Día de la Revelación'
45_H5_8d8eb9b01c
Nueva Jersey inaugura museo dedicado a Bruce Springsteen
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4646_64fa00dbfb
Entregan obra de pavimentación en colonia Mirasierra de Saltillo
IMG_4605_bf387d3b2d
Obras pluviales no se ven pero ayudan mucho a la ciudad
IMG_4639_4a533c4dc3
Muere adulto mayor en accidente en la carretera Monclova
publicidad

Más Vistas

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
publicidad
×