Noel Gallagher será Compositor del Año en los BRIT Awards 2026

El cantante y guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, fue reconocido como Compositor del Año en los BRIT Awards 2026, un galardón que celebra la trayectoria del mayor de los hermanos Gallagher tras más de tres décadas marcando la industria musical, tanto con Oasis como con los High Flying Birds.

Aunque el anuncio se hizo oficial este miércoles, será hasta el próximo 28 de febrero cuando el músico originario de Manchester reciba la estatuilla en físico desde el Co-op Live, en su ciudad natal.

Fiel a su estilo sobrio y sin demasiado alboroto, Noel reaccionó en redes sociales compartiendo una imagen que lo mostraba como el ganador del premio, sin discursos grandilocuentes ni celebraciones excesivas.

Por su parte, Liam Gallagher también replicó la publicación en sus historias de Instagram, un gesto que no pasó desapercibido entre los fans.

lyrics that have inspired generations of people@NoelGallagher is taking home Songwriter of the Year at The BRIT Awards 2026 🏆



Watch the show live Saturday 28th February on ITV1 & ITVX in the UK and on YouTube globally pic.twitter.com/p3AuAi5CRj — BRIT Awards (@BRITs) February 4, 2026

Su regreso a los BRIT Awards tras 13 años

El reconocimiento inevitablemente hizo recordar una de las posturas más ácidas y emblemáticas de Noel contra los BRIT Awards, cuando en 2013 lanzó duras críticas contra la ceremonia.

En aquel entonces, el guitarrista calificó el ambiente como “aburrido”, acusó a los premios de haberse vuelto demasiado corporativos y aseguró que el evento había perdido el espíritu del rock and roll, comparándolo incluso con un evento benéfico sin emoción.

En esa misma edición, Gallagher fue tajante al asegurar que no volvería a los BRIT a menos que fuera a recibir un premio importante o si le pagaban por asistir.

“He terminado con los BRITs… a menos que gane algo o que me den el premio a la Contribución Excepcional”, declaró en su momento, dejando claro que nunca ha sido un fan de las ceremonias de alfombra roja ni del show business tradicional.

Los hermanos Gallagher llegan a este reconocimiento tras un 2025 exitoso gracias a la gira “Live ’25”, que marcó el reencuentro de Oasis con 41 conciertos en distintos países, todos con boletos agotados, confirmando que, más allá de premios y polémicas, su legado sigue intacto y su nombre continúa pesando en la historia del rock.

