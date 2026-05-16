Oasis en Wembley: Liam y Noel apoyan al City en final de FA Cup
Los hermanos Gallagher aparecieron en Wembley para alentar al Manchester City ante Chelsea en la final de la FA Cup 2026 y recibieron un homenaje especial
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Mayo
2026
La final de la FA Cup 2026 entre Manchester City y Chelsea no solo reunió a dos gigantes del futbol inglés, sino también a dos de los aficionados más famosos de los Cityzens quienes son Liam y Noel Gallagher.
Los integrantes de Oasis, reconocidos seguidores del Manchester City desde hace décadas, se hicieron presentes en el Estadio de Wembley este 16 de mayo para apoyar a su equipo en la búsqueda de otro título.
Supporting the lads at Wembley 🩵— Manchester City (@ManCity) May 16, 2026
🤝 @oasis pic.twitter.com/1DqRNJlQSJ
Antes del silbatazo inicial, ambos fueron homenajeados por el club con placas conmemorativas que celebraron su histórica conexión con la institución.
El tributo especial a Bernardo Silva y John Stones
El reconocimiento entregado a los hermanos Gallagher incluyó una imagen de Liam y Noel posando con una camiseta retro del Manchester City, pero con un detalle que llamó la atención de los aficionados.
Junto a esa fotografía apareció una recreación protagonizada por Bernardo Silva y John Stones, quienes imitaron la misma pose como homenaje tanto a Oasis como a su legado como fanáticos emblemáticos del club.
El gesto tuvo además un tono nostálgico, ya que tanto Stones como Bernardo Silva apuntan a abandonar el equipo al finalizar la temporada 2025/26, por lo que la imagen podría representar una despedida simbólica.
Tras la exitosa gira de reunión de Oasis en 2025, ver nuevamente a los hermanos unidos, al menos por el futbol, reforzó el vínculo emocional con su club de toda la vida.
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