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Oasis en Wembley: Liam y Noel apoyan al City en final de FA Cup

Los hermanos Gallagher aparecieron en Wembley para alentar al Manchester City ante Chelsea en la final de la FA Cup 2026 y recibieron un homenaje especial

  • 16
  • Mayo
    2026

La final de la FA Cup 2026 entre Manchester City y Chelsea no solo reunió a dos gigantes del futbol inglés, sino también a dos de los aficionados más famosos de los Cityzens quienes son Liam y Noel Gallagher.

Los integrantes de Oasis, reconocidos seguidores del Manchester City desde hace décadas, se hicieron presentes en el Estadio de Wembley este 16 de mayo para apoyar a su equipo en la búsqueda de otro título.

Antes del silbatazo inicial, ambos fueron homenajeados por el club con placas conmemorativas que celebraron su histórica conexión con la institución.

El tributo especial a Bernardo Silva y John Stones

El reconocimiento entregado a los hermanos Gallagher incluyó una imagen de Liam y Noel posando con una camiseta retro del Manchester City, pero con un detalle que llamó la atención de los aficionados.

Junto a esa fotografía apareció una recreación protagonizada por Bernardo Silva y John Stones, quienes imitaron la misma pose como homenaje tanto a Oasis como a su legado como fanáticos emblemáticos del club.

El gesto tuvo además un tono nostálgico, ya que tanto Stones como Bernardo Silva apuntan a abandonar el equipo al finalizar la temporada 2025/26, por lo que la imagen podría representar una despedida simbólica.

Tras la exitosa gira de reunión de Oasis en 2025, ver nuevamente a los hermanos unidos, al menos por el futbol, reforzó el vínculo emocional con su club de toda la vida.

 

 


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