Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_12_07_T110250_769_d12bb30f21
Escena

Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano

Jorge Ortiz de Pinedo anunció que dos temporadas ya grabadas permitirán ver a Eduardo Manzano en pantalla pese a su reciente fallecimiento

  • 07
  • Diciembre
    2025

Jorge Ortiz de Pinedo habló por primera vez sobre el futuro del personaje de “abuelito Arnoldo” y el impacto de la pérdida en la producción de Una Familia de 10.

Manzano falleció el 4 de diciembre de 2025, a los 87 años, a causa de un paro respiratorio, informó su hijo Lalo Manzano.

Un maestro del humor

Durante el funeral de Eduardo Manzano, realizado en una casa funeraria al sur de la Ciudad de México, Ortiz de Pinedo recordó a Manzano como una figura luminosa dentro del foro y un referente del humor mexicano.

Destacó su calidez y talento: “Un maestro de cómo hacernos reír… cuando llegaba al foro, no teníamos que prender la luz para subir iluminado”, dijo ante los medios.

EH UNA FOTO - 2025-12-07T110135.596.jpg

Temporadas grabadas mantendrán vivo a Arnoldo

El productor confirmó que el público podrá seguir viendo al actor en pantalla, pues ya están listas dos temporadas completas de la serie.

La temporada 12 aún tiene varios capítulos pendientes de transmisión y la temporada 13 está grabada para emitirse el próximo año.

EH UNA FOTO - 2025-12-07T110156.576.jpg

“Vamos a poder seguir viendo a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más, por lo menos”, señaló Ortiz de Pinedo al explicar que el contenido alcanzará hasta finales de 2026.

Un legado que trasciende

La muerte de Manzano, “El Polivoz”, deja un vacío profundo en la comedia nacional y en el elenco de Una Familia de 10, donde interpretó al querido Arnoldo López Conejo.

EH UNA FOTO - 2025-12-07T110525.707.jpg

Familiares y amigos destacaron la serenidad de sus últimos momentos; su esposa, Susana Parra, relató que el actor “se quedó dormidito” y partió en paz.

Para Ortiz de Pinedo, la despedida de Manzano significa honrar a un compañero irremplazable y celebrar su trayectoria. Afirmó que “tu familia de diez” lo seguirá acompañando en cada capítulo que aún se emitirá.

Para el público, Arnoldo seguirá siendo el corazón amable y divertido de la serie, al menos por un año más.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T094106_409_a9285d1f46
Guillermo del Toro y Frankenstein arrasan en Globos de Oro 2026
EH_DOS_FOTOS_2025_12_08_T084318_570_3654a02961
Taylor Swift y Selena Gomez brillan en juego de los Chiefs
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T082513_472_5424b9b051
Zootopia 2 arrasa en taquilla y roza los 1000 millones
publicidad

Últimas Noticias

ataque_tepalcingo_morelos_cinco_muertos_0fe09fa110
Ataque en carretera de Morelos deja cinco muertos
Sufren_sequia_moderada_al_norte_de_Tamaulipas_918d03f884
Tamaulipas sufre sequía moderada por bajo almacenamiento hídrico
2d3203e4_5f1b_4c1d_9eb9_68545040e64b_892bdf19f8
Acude Adalina Dávalos al CODE por disputa legal con "El Bronco"
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×