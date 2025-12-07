Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano

Jorge Ortiz de Pinedo habló por primera vez sobre el futuro del personaje de “abuelito Arnoldo” y el impacto de la pérdida en la producción de Una Familia de 10.

Manzano falleció el 4 de diciembre de 2025, a los 87 años, a causa de un paro respiratorio, informó su hijo Lalo Manzano.

Un maestro del humor

Durante el funeral de Eduardo Manzano, realizado en una casa funeraria al sur de la Ciudad de México, Ortiz de Pinedo recordó a Manzano como una figura luminosa dentro del foro y un referente del humor mexicano.

Destacó su calidez y talento: “Un maestro de cómo hacernos reír… cuando llegaba al foro, no teníamos que prender la luz para subir iluminado”, dijo ante los medios.

Temporadas grabadas mantendrán vivo a Arnoldo

El productor confirmó que el público podrá seguir viendo al actor en pantalla, pues ya están listas dos temporadas completas de la serie.

La temporada 12 aún tiene varios capítulos pendientes de transmisión y la temporada 13 está grabada para emitirse el próximo año.

“Vamos a poder seguir viendo a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más, por lo menos”, señaló Ortiz de Pinedo al explicar que el contenido alcanzará hasta finales de 2026.

Un legado que trasciende

La muerte de Manzano, “El Polivoz”, deja un vacío profundo en la comedia nacional y en el elenco de Una Familia de 10, donde interpretó al querido Arnoldo López Conejo.

Familiares y amigos destacaron la serenidad de sus últimos momentos; su esposa, Susana Parra, relató que el actor “se quedó dormidito” y partió en paz.

Para Ortiz de Pinedo, la despedida de Manzano significa honrar a un compañero irremplazable y celebrar su trayectoria. Afirmó que “tu familia de diez” lo seguirá acompañando en cada capítulo que aún se emitirá.

Para el público, Arnoldo seguirá siendo el corazón amable y divertido de la serie, al menos por un año más.

