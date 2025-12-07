Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con mural

La ciudad de Buenos Aires homenajeó al ícono del rock argentino Charly García con la inauguración de una esquina dedicada a su memoria, la cual está ubicada cerca de su domicilio y acompañada de un mural realizado por el artista Mariano Cabrera.

La esquina elegida se encuentra en la intersección de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe.

El lugar además recibió una placa de la Legislatura porteña, mientras que Cabrera plasmó un mural inspirado en las icónicas fotos que el fotógrafo Gabriel Rocca tomó del músico.

La Línea D se suma al homenaje a Charly García.



A partir de hoy la Ciudad tiene su propia Esquina Charly García, y la estación Bulnes ahora cuenta con nueva señalética para que todos sepan que están muy cerca de una de las esquinas más emblemáticas del rock nacional 🇦🇷 pic.twitter.com/StAfgqH38y — BA Subte (@basubte) December 7, 2025

Como parte del tributo, una estación de metro cercana fue renombrada como Charly García, iniciando un proceso de transformación visual que continuará en los próximos días con intervenciones de distintos artistas.

También, a pocos metros se inauguró otro mural de 5,50 por 4,50 metros realizado con venecitas, en el lugar donde funcionó años atrás el bar Planeta Júpiter, sitio el cual era frecuentado por García durante sus primeros años de carrera.

Charly García, autor de clásicos como "Demoliendo hoteles", "Rezo por vos" y "Nos siguen pegando abajo", cuenta con decenas de álbumes de estudio, incluyendo piezas fundamentales del rock latinoamericano como "Clics modernos" y "Say No More".

Apenas en agosto pasado, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó al artista el título de doctor honoris causa, destacando que “Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano”.

