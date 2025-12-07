Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_charly_garcia_esquina_ee1a0c6ef7
Escena

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con mural

La ciudad inauguró una esquina y mural en honor al músico, cerca de su domicilio, con placa oficial y estación de metro renombrada

  • 07
  • Diciembre
    2025

La ciudad de Buenos Aires homenajeó al ícono del rock argentino Charly García con la inauguración de una esquina dedicada a su memoria, la cual está ubicada cerca de su domicilio y acompañada de un mural realizado por el artista Mariano Cabrera.

La esquina elegida se encuentra en la intersección de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe. 

El lugar además recibió una placa de la Legislatura porteña, mientras que Cabrera plasmó un mural inspirado en las icónicas fotos que el fotógrafo Gabriel Rocca tomó del músico.

Como parte del tributo, una estación de metro cercana fue renombrada como Charly García, iniciando un proceso de transformación visual que continuará en los próximos días con intervenciones de distintos artistas.

También, a pocos metros se inauguró otro mural de 5,50 por 4,50 metros realizado con venecitas, en el lugar donde funcionó años atrás el bar Planeta Júpiter, sitio el cual era frecuentado por García durante sus primeros años de carrera.

Charly García, autor de clásicos como "Demoliendo hoteles", "Rezo por vos" y "Nos siguen pegando abajo", cuenta con decenas de álbumes de estudio, incluyendo piezas fundamentales del rock latinoamericano como "Clics modernos" y "Say No More".

Apenas en agosto pasado, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó al artista el título de doctor honoris causa, destacando que “Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T094106_409_a9285d1f46
Guillermo del Toro y Frankenstein arrasan en Globos de Oro 2026
EH_DOS_FOTOS_2025_12_08_T084318_570_3654a02961
Taylor Swift y Selena Gomez brillan en juego de los Chiefs
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T082513_472_5424b9b051
Zootopia 2 arrasa en taquilla y roza los 1000 millones
publicidad

Últimas Noticias

ataque_tepalcingo_morelos_cinco_muertos_0fe09fa110
Ataque en carretera de Morelos deja cinco muertos
Sufren_sequia_moderada_al_norte_de_Tamaulipas_918d03f884
Tamaulipas sufre sequía moderada por bajo almacenamiento hídrico
2d3203e4_5f1b_4c1d_9eb9_68545040e64b_892bdf19f8
Acude Adalina Dávalos al CODE por disputa legal con "El Bronco"
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×