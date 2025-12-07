Podcast
Escena

Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral

La actriz envió una corona hecha con hojas de tamal, un símbolo ligado al personaje de Manzano en 'Una familia de diez', que conmovió a compañeros y seguidores

  • 07
  • Diciembre
    2025

La actriz mexicana Zully Keith, quien formó parte del elenco de "Una familia de diez" con el personaje de Renata, conmovió a los fans de la serie y a sus colegas al enviar un emotivo gesto en el funeral de Eduardo Manzano, quien falleció el pasado viernes.

El gesto se trata de una corona hecha con hojas de tamal al funeral del actor. Esto a simple vista no podría entenderse; sin embargo, se trata de una referencia simbólica al personaje Arnoldo López, interpretado por Manzano, famoso por disfrutar los tamales en la serie.

Tras darse a conocer esto, usuarios en redes sociales destacaron la emotividad y creatividad del homenaje, recordando con cariño al actor y comediante mexicano.


Comentarios

