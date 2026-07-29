Ozzy Osbourne tendrá su propia casa del terror en Universal

Halloween Horror Nights dedicará una experiencia inmersiva a Ozzy Osbourne con una casa embrujada inspirada en su música y su legado

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Universal Studios anunció que la próxima edición de Halloween Horror Nights rendirá homenaje a Ozzy Osbourne con una nueva casa embrujada original titulada Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas, una experiencia que llevará a los visitantes a recorrer algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera del legendario músico británico.

La atracción estará disponible tanto en Universal Studios Hollywood como en Universal Orlando Resort y ofrecerá un recorrido inspirado en los más de 45 años de trayectoria en solitario del artista, fallecido en 2025.

El concepto transformará el universo musical y visual de Osbourne en una experiencia de terror diseñada especialmente para Halloween Horror Nights.

Un recorrido por el universo de Ozzy

La experiencia comenzará con el emblemático Crazy Train, donde los visitantes abordarán el llamado "Tren de la Locura" para adentrarse en un viaje a través de los escenarios más oscuros y surrealistas inspirados en la carrera del cantante.

En Universal Studios Hollywood, el recorrido iniciará en Birmingham, Inglaterra, ciudad natal de John Michael "Ozzy" Osbourne.

A partir de ahí, los asistentes recorrerán distintas etapas de su vida y carrera, desde su infancia hasta escenarios inspirados en el álbum Diary of a Madman, además de encontrarse con diferentes versiones del artista, como "Madman Ozzy", "Werewolf Ozzy" y el icónico "Príncipe de las Tinieblas".

La banda sonora de la atracción incluirá canciones de varios de sus álbumes en solitario, entre ellos Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No More Tears, Scream y Ordinary Man.

En Universal Orlando Resort, la propuesta llevará a los visitantes por antiguas ruinas y mazmorras antes de subir al "Tren de la Locura", que los transportará a escenarios inspirados en las portadas de discos como Diary of a Madman, Bark at the Moon, The Ultimate Sin y Black Rain.

La atracción recreará un reino gobernado por el Príncipe de las Tinieblas, donde la estética del heavy metal, criaturas sobrenaturales y escenarios oscuros darán vida a algunas de las imágenes más representativas de la carrera del cantante.

La familia Osbourne respalda el homenaje

Sharon Osbourne y Jack Osbourne celebraron el proyecto mediante un comunicado conjunto, en el que señalaron que Ozzy siempre buscó nuevas formas de acercar su música a los seguidores y consideraron que Halloween Horror Nights logró capturar ese espíritu.

Ambos destacaron que la experiencia incorpora numerosos momentos inspirados en la imaginación del artista y confiaron en que los fans disfrutarán de este homenaje tanto como él lo habría hecho.

John Murdy, productor ejecutivo de Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, afirmó que Ozzy Osbourne redefinió el heavy metal y se convirtió en un fenómeno cultural que influyó en la música, el arte y el cine de terror durante varias generaciones.

Explicó que la nueva casa embrujada está inspirada en los 13 álbumes de estudio del cantante y permitirá a los visitantes recorrer los mundos que dieron forma a su obra y consolidaron su legado.

Por su parte, Mike Aiello, director sénior de Desarrollo Creativo de Entretenimiento en Universal Orlando Resort, señaló que la colaboración con la familia Osbourne permitió desarrollar una experiencia auténtica, llena de referencias y detalles ocultos para los seguidores del músico.