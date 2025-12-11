Podcast
Escena

Sharon Osbourne relata los últimos momentos de vida de Ozzy

Sharon recordó cómo médicos intentaron reanimar a Ozzy sin éxito y reveló los inquietantes sueños que él tuvo semanas antes, que interpretó como su despedida

Sharon Osbourne recordó los últimos momentos de vida de su esposo, Ozzy Osbourne, el icónico líder de Black Sabbath. Sus declaraciones han salido a la luz cinco meses después del fallecimiento del cantante, quien, poco antes, ofreció un concierto de despedida con la banda que fundó en 1968. La causa oficial de su muerte fue un infarto agudo de miocardio, un evento que ocurre cuando el tejido de un órgano muere debido a la interrupción del suministro de sangre.

Sharon explicó que los paramédicos intentaron reanimarlo varias veces antes de trasladarlo en helicóptero al hospital, donde los médicos continuaron los esfuerzos, aunque ella “supo al instante” que su esposo ya se había ido y que no había posibilidad de revivirlo. Semanas antes de su muerte, Ozzy había comenzado a tener sueños inquietantes que ella interpretó como señales de despedida. Él le hablaba de “personas que no conocía”, figuras que aparecían cada noche en silencio. “Y él lo supo. Estaba listo”, recordó, al decir que Ozzy describía esos sueños como si presintiera el final.


