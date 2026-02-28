Ozzy Osbourne será homenajeado en los BRIT Awards 2026

El legendario rockero Ozzy Osbourne será homenajeado de manera póstuma este sábado 28 de febrero durante los BRIT Awards 2026, donde recibirá el Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria) por su impacto en la música.

El reconocimiento celebra su legado como fundador y vocalista de Black Sabbath, así como su influyente carrera como solista y pionero del heavy metal.

Robbie Williams liderará el tributo

El momento central de la ceremonia será un performance especial de “No More Tears”, tema clásico del álbum homónimo de 1991, interpretado por Robbie Williams, quien fue invitado personalmente por Sharon Osbourne.

La presentación contará con un supergrupo de músicos que acompañaron a Ozzy a lo largo de su carrera:

Zakk Wylde (guitarra)

Robert Trujillo (bajo)

Tommy Clufetos (batería)

Adam Wakeman (teclados)

Williams, amigo de la familia Osbourne y fan declarado del “Prince of Darkness”, encabezará las voces en el cierre del show.

Un reconocimiento a más de 50 años de carrera

Ozzy falleció en julio de 2025 a los 76 años, poco después de su última presentación en Birmingham.

Con más de 100 millones de álbumes vendidos, su influencia redefinió el sonido del rock pesado a nivel global.

“Ozzy Osbourne ha sido una fuerza poderosa en la música moderna”, señaló Stacey Tang, presidenta del comité de los BRIT Awards 2026, al anunciar el galardón.

Cuándo y dónde ver los BRIT Awards 2026

La ceremonia se celebrará en el Co-op Live de Manchester, primera vez que los premios se realizan fuera de Londres, y será conducida por Jack Whitehall por sexta ocasión.

Además del homenaje a Osbourne, la gala contará con actuaciones de Harry Styles, Raye, Olivia Dean, Wolf Alice, Rosalía, Alex Warren y Sombr, en una noche que promete ser histórica para la música británica.

