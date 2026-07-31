Papa León XIV recibe a Patti Smith en el Vaticano

León XIV sostuvo un encuentro con Patti Smith en el Vaticano, en una audiencia marcada por el diálogo sobre música, recuerdos y esperanza

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El papa León XIV recibió este viernes en el Vaticano a la cantautora estadounidense Patti Smith, conocida como "la sacerdotisa del rock", en una audiencia que fue descrita como un intercambio cercano y lleno de reflexiones sobre la música, el arte y la vida.

Tras la reunión, Smith expresó su emoción con un breve "Fue increíble", según un video difundido en redes sociales por Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Una conversación marcada por la cercanía

Spadaro señaló que el encuentro se desarrolló en un ambiente de confianza y que se sintió más como una conversación entre dos personas que descubren una amistad de muchos años, compartiendo recuerdos, visiones, sueños y esperanzas tanto del pasado como del presente.

Una relación cercana con el Vaticano

Aunque Patti Smith ha manifestado públicamente que no profesa la fe católica, mantiene una relación estrecha con el Vaticano desde el pontificado del papa Francisco.

La artista conoció a Francisco durante una audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro en 2013 y, un año después, ofreció una presentación en el Vaticano. En diversas ocasiones expresó la profunda admiración y cercanía que sentía hacia el pontífice argentino.

El pasado mes de mayo, Smith participó en la inauguración del Pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia. En ese espacio, instalado en la Iglesia degli Scalzi, interpretó Sonic Prayer junto al colectivo internacional Soundwalk Collective.

La presentación formó parte del proyecto The Ear Is The Eye Of The Soul, una propuesta inmersiva que reúne el trabajo de 21 artistas internacionales, entre ellos el músico y productor Brian Eno.