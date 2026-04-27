León XIV ora con arzobispa de Canterbury en histórico encuentro

El papa León XIV sostuvo un encuentro histórico en el Vaticano con la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, con quien oró conjuntamente y reafirmó su compromiso de continuar el diálogo entre las Iglesias católica y anglicana.

La reunión, considerada sin precedentes por tratarse de la primera mujer al frente de la Iglesia de Inglaterra, marca un paso significativo en medio de tensiones históricas y diferencias doctrinales que han dividido a ambas confesiones durante siglos.

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Tras un encuentro privado en la biblioteca del Palacio Apostólico, ambos líderes religiosos participaron en un momento de oración en la capilla de Urbano VIII, en lo que el Vaticano describió como un gesto de acercamiento espiritual.

Durante la reunión, León XIV reconoció que persisten “nuevos problemas” en la relación bilateral, sumados a cuestiones históricas que han sido motivo de división.

No obstante, subrayó la necesidad de mantener el esfuerzo por la unidad.

“Sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por intratables que puedan parecer”, expresó el pontífice, retomando palabras de su antecesor, Francisco.

Diferencias históricas persistentes

La separación entre ambas Iglesias se remonta a 1534, durante el reinado de Enrique VIII, cuando la Iglesia de Inglaterra rompió con Roma.

Desde entonces, aunque el diálogo teológico formal inició en la década de 1960, persisten desacuerdos clave, especialmente en torno a la ordenación de mujeres, práctica aceptada por los anglicanos pero rechazada por la Iglesia católica.

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Por su parte, Mullally destacó la importancia de trabajar conjuntamente frente a los desafíos globales actuales, como la violencia, la división social y los cambios acelerados en el mundo.

“Debemos construir puentes, nunca muros, y trabajar por el bien común”, afirmó la líder anglicana, al subrayar el valor de la vida humana y la necesidad de unidad entre los pueblos.

Una visita con sentido ecuménico

La visita de Mullally a Roma forma parte de una peregrinación de cuatro días destinada a fortalecer las relaciones entre ambas Iglesias mediante el diálogo, la oración y encuentros institucionales.

Durante su estancia, ha visitado importantes basílicas y sostenido reuniones con altos funcionarios del Vaticano, en un esfuerzo por profundizar los vínculos de comunión.

El nombramiento de Mullally también ha generado divisiones dentro de la propia comunión anglicana, especialmente entre sectores conservadores que rechazan la ordenación de mujeres y han advertido sobre posibles rupturas.

A pesar de ello, el encuentro con el papa representa un gesto de apertura y continuidad en el camino ecuménico, en un momento en que ambas Iglesias buscan proyectar un mensaje de unidad ante los conflictos globales.

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