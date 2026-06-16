Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
papa_Leon_XIV_b05ebd1fe0
Internacional

Papa respalda diálogo entre EUA e Irán: espera solución para paz

El papa León XIV celebró el memorándum entre Estados Unidos e Irán y expresó su esperanza de que contribuya al fin del conflicto

  • 16
  • Junio
    2026

El papa León XIV expresó este martes su respaldo al memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, al considerar que el diálogo y la negociación representan el camino adecuado para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.

Durante un encuentro con medios de comunicación en Castelgandolfo, el pontífice manifestó su deseo de que el acuerdo contribuya a poner fin a la guerra y permita construir un escenario de estabilidad en beneficio de todas las partes involucradas.

Confianza en la negociación

León XIV destacó la importancia de que las diferencias se resuelvan mediante conversaciones diplomáticas y no a través de nuevos enfrentamientos armados.

El líder de la Iglesia católica señaló que, aunque aún quedan aspectos pendientes por definir, considera positivo que exista una base de entendimiento entre ambas naciones.

“Siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra”, expresó al referirse al memorándum que será firmado oficialmente el próximo viernes.

El pontífice también reiteró la necesidad de avanzar hacia la eliminación de las armas nucleares y promover soluciones que favorezcan el bienestar de los pueblos.

Además, subrayó que cualquier proceso de paz debe contemplar respuestas a los desafíos económicos y sociales derivados del conflicto.

León XIV manifestó su esperanza de que el acuerdo represente una solución definitiva y permita dejar atrás las hostilidades para abrir una nueva etapa de cooperación.

Firma prevista en Suiza

La firma del memorándum entre Estados Unidos e Irán está prevista para el próximo viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza.

Tras la rúbrica del documento, Washington y Teherán iniciarán negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz definitivo dentro del plazo de 60 días planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El proceso diplomático se desarrolla mientras la administración estadounidense incrementa la presión sobre Israel y busca consolidar un marco de entendimiento que permita avanzar hacia una solución duradera en la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ormuz_iran_e7a1512f2d
EUA levanta bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en Ormuz
vance_asegura_que_permitieron_paso_de_mas_docena_barcos_b8c39fcb0b
Vance asegura que permitieron paso de más de una docena de barcos
tom_dressen_comediante_telonero_franj_sinatra_e8bb4199ba
Muere Tom Dreesen, comediante y telonero de Frank Sinatra
publicidad

Últimas Noticias

maestros_cierre_escuela1_796a5830cd
Maestras suspenden labores en 7 primarias de Victoria
ormuz_iran_e7a1512f2d
EUA levanta bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en Ormuz
chequia_sudafrica_mundial_77b56b5c8d
República Checa y Sudáfrica siguen sin ganar en Mundial FIFA™
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
publicidad
×