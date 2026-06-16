Papa respalda diálogo entre EUA e Irán: espera solución para paz

El papa León XIV expresó este martes su respaldo al memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, al considerar que el diálogo y la negociación representan el camino adecuado para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.

Durante un encuentro con medios de comunicación en Castelgandolfo, el pontífice manifestó su deseo de que el acuerdo contribuya a poner fin a la guerra y permita construir un escenario de estabilidad en beneficio de todas las partes involucradas.

Confianza en la negociación

León XIV destacó la importancia de que las diferencias se resuelvan mediante conversaciones diplomáticas y no a través de nuevos enfrentamientos armados.

El líder de la Iglesia católica señaló que, aunque aún quedan aspectos pendientes por definir, considera positivo que exista una base de entendimiento entre ambas naciones.

“Siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra”, expresó al referirse al memorándum que será firmado oficialmente el próximo viernes.

El pontífice también reiteró la necesidad de avanzar hacia la eliminación de las armas nucleares y promover soluciones que favorezcan el bienestar de los pueblos.

Además, subrayó que cualquier proceso de paz debe contemplar respuestas a los desafíos económicos y sociales derivados del conflicto.

León XIV manifestó su esperanza de que el acuerdo represente una solución definitiva y permita dejar atrás las hostilidades para abrir una nueva etapa de cooperación.

Firma prevista en Suiza

La firma del memorándum entre Estados Unidos e Irán está prevista para el próximo viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza.

Tras la rúbrica del documento, Washington y Teherán iniciarán negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz definitivo dentro del plazo de 60 días planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El proceso diplomático se desarrolla mientras la administración estadounidense incrementa la presión sobre Israel y busca consolidar un marco de entendimiento que permita avanzar hacia una solución duradera en la región.

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