Papa León XIV recibe a Rubio en medio de tensión con Donald Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, concluyó este jueves una visita clave al Vaticano en medio del creciente distanciamiento entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV, provocado por las diferencias sobre la guerra con Irán y el papel de Estados Unidos en el conflicto.

Rubio, católico practicante y una de las figuras más cercanas al mandatario republicano, sostuvo una audiencia privada con el pontífice nacido en Chicago, además de reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Met with @Pontifex to underscore our shared commitment to promoting peace and human dignity. pic.twitter.com/BIZ9SfW5nY — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

Una relación marcada por los choques

La visita ocurrió después de semanas de tensión pública entre Trump y León XIV. El presidente estadounidense acusó reiteradamente al papa de mantener una postura “blanda” frente a Irán y aseguró que el pontífice “cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

El papa respondió rechazando esas versiones y reiterando que la misión de la Iglesia es promover la paz.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz”, afirmó León XIV.

Además, recordó que la Iglesia católica históricamente se ha pronunciado en contra de las armas nucleares.

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El Vaticano defiende al pontífice

Previo al encuentro, el cardenal Pietro Parolin salió en defensa del papa y cuestionó los ataques del mandatario estadounidense.

“Atacarlo así o criticar lo que hace me parece un poco extraño, por decirlo suavemente”, declaró.

A pesar de las diferencias, Parolin reconoció que Estados Unidos continúa siendo un socio estratégico para la Santa Sede debido a su influencia global.

Aunque Rubio aseguró que la visita ya estaba programada desde hace tiempo, admitió que “obviamente han pasado algunas cosas”, en referencia al conflicto diplomático reciente.

Durante su estancia, el funcionario estadounidense intentó matizar las declaraciones de Trump y defendió la postura de Washington respecto al programa nuclear iraní.

“No entiendo por qué alguien pensaría que es buena idea que Irán tenga un arma nuclear”, sostuvo Rubio.

La polémica publicación de Trump

La tensión aumentó semanas atrás cuando Trump difundió en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesucristo, publicación que generó molestia entre sectores católicos y que posteriormente fue retirada.

El presidente estadounidense intentó justificarla asegurando que interpretó la imagen como una representación de él “como médico”.

Por su parte, León XIV ha cuestionado abiertamente la escalada militar en Medio Oriente y criticó la retórica bélica de Washington.

El pontífice reconoció la doctrina histórica de la “guerra justa”, pero insistió en que la era nuclear obliga a replantear el concepto moderno de conflicto armado.

“Siempre creo que es mucho mejor entablar un diálogo que recurrir a las armas”, expresó.

Cuba aparece en la agenda

Además de Medio Oriente, la visita incluyó conversaciones sobre Cuba. Rubio reveló que Washington busca ampliar la ayuda humanitaria a la isla mediante la Iglesia católica.

“Le dimos a Cuba 6 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero no nos dejan distribuirla. La distribuimos a través de la Iglesia”, afirmó.

Rubio continuará su gira diplomática este viernes con reuniones junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller Antonio Tajani.

Ambos dirigentes han defendido públicamente al papa frente a los ataques de Trump y también han mostrado reservas sobre la guerra con Irán, lo que añade presión al jefe de la diplomacia estadounidense.

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