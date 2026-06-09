Reino Unido revisará fusión entre Paramount y Warner Bros

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido inició una investigación formal sobre la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valuada en 110 mil millones de dólares y encabezada por David Ellison.

El organismo regulador analizará si la transacción podría afectar la competencia dentro de distintos sectores o regiones del Reino Unido.

La decisión correspondiente a la primera fase de la investigación deberá anunciarse antes del 7 de agosto, aunque el plazo podría ampliarse.

Analizarán impacto en la competencia

La apertura formal de la investigación ocurre después de que la CMA concluyera un proceso de recopilación de información sobre la operación.

Entre el 13 y el 27 de abril, el regulador recibió comentarios y opiniones de partes interesadas acerca de los posibles efectos de la fusión en el mercado británico.

Durante esta primera etapa, la autoridad determinará si el acuerdo tiene el potencial de perjudicar la competitividad en alguna industria o región del país.

Una operación bajo escrutinio internacional

La compra tomó relevancia desde febrero, cuando Paramount superó la oferta presentada por Netflix tras una prolongada disputa por la adquisición de Warner Bros.

La operación busca reunir importantes estudios y cadenas de comunicación, entre ellas CNN y CBS, con el objetivo de fortalecer su posición frente a las plataformas de streaming.

Sin embargo, el acuerdo ha generado preocupación entre distintos sectores de la industria del entretenimiento tanto en Norteamérica como en Europa.

Organizaciones que representan a escritores, actores, cineastas y operadores de salas de cine han manifestado inquietudes sobre las posibles consecuencias para el mercado y los consumidores.

La operación también enfrenta revisiones regulatorias en Estados Unidos. De acuerdo con información difundida recientemente, California, Nueva York y otras entidades analizan la posibilidad de presentar una demanda para impedir que la adquisición se concrete.

El viernes pasado, un portavoz de la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, confirmó que la investigación en ese estado continúa en desarrollo, aunque evitó proporcionar detalles adicionales sobre el proceso.

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