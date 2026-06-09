Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
paramount_warner_aef5a24241
Escena

Reino Unido revisará fusión entre Paramount y Warner Bros

La autoridad de competencia británica inició una investigación sobre la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance

  • 09
  • Junio
    2026

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido inició una investigación formal sobre la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valuada en 110 mil millones de dólares y encabezada por David Ellison.

El organismo regulador analizará si la transacción podría afectar la competencia dentro de distintos sectores o regiones del Reino Unido.

La decisión correspondiente a la primera fase de la investigación deberá anunciarse antes del 7 de agosto, aunque el plazo podría ampliarse.

paramount-oferta-compra-hostil-warner-bros-discovery-091225-1.jpg

Analizarán impacto en la competencia

La apertura formal de la investigación ocurre después de que la CMA concluyera un proceso de recopilación de información sobre la operación.

Entre el 13 y el 27 de abril, el regulador recibió comentarios y opiniones de partes interesadas acerca de los posibles efectos de la fusión en el mercado británico.

Durante esta primera etapa, la autoridad determinará si el acuerdo tiene el potencial de perjudicar la competitividad en alguna industria o región del país.

Una operación bajo escrutinio internacional

La compra tomó relevancia desde febrero, cuando Paramount superó la oferta presentada por Netflix tras una prolongada disputa por la adquisición de Warner Bros.

La operación busca reunir importantes estudios y cadenas de comunicación, entre ellas CNN y CBS, con el objetivo de fortalecer su posición frente a las plataformas de streaming.

warnerbros-paramount.jpg

Sin embargo, el acuerdo ha generado preocupación entre distintos sectores de la industria del entretenimiento tanto en Norteamérica como en Europa.

Organizaciones que representan a escritores, actores, cineastas y operadores de salas de cine han manifestado inquietudes sobre las posibles consecuencias para el mercado y los consumidores.

La operación también enfrenta revisiones regulatorias en Estados Unidos. De acuerdo con información difundida recientemente, California, Nueva York y otras entidades analizan la posibilidad de presentar una demanda para impedir que la adquisición se concrete.

El viernes pasado, un portavoz de la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, confirmó que la investigación en ese estado continúa en desarrollo, aunque evitó proporcionar detalles adicionales sobre el proceso.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_letras_robadas_c385d32e1e
Explora el plagio en la música con la película 'Letras robadas'
escena_sofia_vergara_81ea29910f
Sofía Vergara llama a vivir una fiesta futbolera sin divisiones
Captura_de_pantalla_2026_06_09_a_la_s_9_30_43_p_m_2b3301ee94
Teyana Taylor será reconocida como Ícono del Año
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_10_at_12_02_59_AM_5780658a38
Futbolistas y sus parejas, entre goles... ¡y reflectores!
Whats_App_Image_2026_06_10_at_12_00_48_AM_1f77ca9d2e
Estos osos saben luchar, ganar y subir al podio
nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
publicidad
×