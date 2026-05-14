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Paris Jackson recupera US$625 mil de herencia del 'Rey del Pop'

Se evidenció una falta de supervisión a los movimientos de John Branca y John McClain, por lo que dejaban dudas sobre el buen control de la riqueza del cantante

  • 14
  • Mayo
    2026

La hija del "Rey del Pop", Paris Jackson, logró un avance en la batalla legal contra los albaceas que se encargan de administrar la herencia de Michael Jackson, luego de que un juez fallara a su favor.

De acuerdo con el tribunal de Los Ángeles, el juez encargado falló a favor de la cantante después de que se cuestionara el pago de 625 mil dólares en bonos que John Branca y John McClain le entregaron a abogados externos en 2021.

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La hija del intérprete de "Thriller" afirmó que dichas cantidades fueron superiores a las establecidas, por lo que efectuó una serie de objeciones que concluyó que ciertos incentivos económicos no contaban con la autorización correspondiente.

Evidencian falta de supervisión a los bienes de Michael Jackson

Según su equipo legal, esto evidenciaba una falta de supervisión hacia los movimientos realizados por John Branca y John McClain, por lo que dejaban dudas sobre el buen control de la riqueza de Michael Jackson.

Por ello, la corte determinó que las bonificaciones no fueron aprobadas de forma legal, por lo que se ordenó que el dinero fuera reintegrado al patrimonio del Rey del Pop.

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Esta resolución no solo respaldó la postura de Paris, sino que abrió nuevamente el debate sobre el manejo de la herencia de Michael.

 


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