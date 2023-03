Pato Zambrano lamenta fallecimiento de 'La Tigresa'

Pato Zambrano se encontraba marchando el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y en exclusiva para INFO7 rompió el silencio, lamentando la muerte de Doña Irma Serrano.



“Bueno, pues no sabría como decirte como la recuerdo, pues como una mujer excepcional, la verdad es que estuvimos Ninfa, Pato y María Ximena con ella, pues casi 10 años de nuestras vidas, no es poquito, no es poca cosa decir y fue una experiencia inimaginable ¡Increíble!”, dijo Pato Zambrano.