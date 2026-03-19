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Afina Surinam detalles para duelo de repechaje en Monterrey

El proyecto deportivo de Surinam cuenta con el respaldo de figuras reconocidas del futbol internacional como Clarence Seedorf y Patrick Kluivert

  • 19
  • Marzo
    2026

La selección de Surinam avanza en su preparación de cara al repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, con un plan logístico y deportivo que busca garantizar condiciones óptimas para encarar el compromiso en Monterrey.

Evaluación positiva en la preparación

El director deportivo del equipo, Brian Tevreden, señaló que el proceso rumbo al partido ha sido en general favorable, aunque reconoció que aún existen aspectos por ajustar antes del encuentro.

Entre los principales puntos de atención se encuentra la disponibilidad de algunos jugadores, quienes continúan con actividad en sus respectivos clubes, así como la necesidad de evitar lesiones de último momento.

Logística de viaje y llegada a Monterrey

Como parte de la planificación, se determinó que los futbolistas viajarán en clase ejecutiva con el objetivo de reducir el desgaste físico tras el traslado hacia México.

El cuerpo técnico tiene previsto arribar a Monterrey el 21 de marzo, mientras que los jugadores llegarán un día después para integrarse al grupo y comenzar la preparación en conjunto.

El equipo contará con un periodo de adaptación enfocado en la recuperación física, la aclimatación y el trabajo táctico previo al encuentro.

Incertidumbre por elegibilidad de jugadores

Uno de los temas que ha generado incertidumbre es la situación del defensor Danilho Doekhi, cuyo caso se encuentra en análisis por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS).

Hasta el momento no se ha emitido una resolución definitiva, lo que impide que el jugador sea considerado para esta convocatoria, pese a su intención de representar a Surinam.

Asesoría internacional fortalece al equipo

El proyecto deportivo de Surinam cuenta con el respaldo de figuras reconocidas del futbol internacional como Clarence Seedorf y Patrick Kluivert, quienes participan como asesores.

Su experiencia es considerada clave para fortalecer el desarrollo del equipo y aportar una visión estratégica de cara a competencias de alto nivel.

Monterrey, sede del duelo decisivo

El partido de repechaje se disputará en Monterrey, como parte del torneo intercontinental organizado por la FIFA, que definirá uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo de 2026.

Surinam enfrentará un escenario exigente, con rivales de distintas confederaciones, en un formato que demanda resultados inmediatos.

Fecha del partido vs Bolivia

Surinam se enfrentará a Bolivia el próximo 26 de marzo de 2026 en el Estadio Monterrey, en un partido único que definirá al equipo que avanzará a la fase final del repechaje.

Convocatoria de Surinam para el repechaje

Porteros: Warner Hahn, Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel.

Defensas: Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Yannick Leliendal, Stefano Denswil, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Liam van Gelderen.

Mediocampistas: Melayro Bogarde, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dion Malone, Kenneth Paal, Immanuel Pherai.

Delanteros: Sheraldo Becker, Joël Piroe, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter.

Objetivo claro: clasificar al Mundial

El equipo mantiene como meta principal asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo, en lo que sería una participación histórica para el país.

“Pase lo que pase, tenemos que clasificar al Mundial”, expresó Tevreden, al subrayar la ambición del grupo de cara a este reto internacional.


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