ICE ha incumplido casi 100 órdenes judiciales: juez en Minnesota

Este jueves, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue acusado de violar de manera sistemática las órdenes judiciales en Minnesota, según un juez federal.

De acuerdo con el juez de distrito, Patrick Schiltz el ICE ha ignorado casi 100 órdenes judiciales desde el 1 de enero en 74 casos relacionados con personas detenidas durante la llamada "Operación Metro Surge".

El magistrado advirtió que la cifra real podría ser mayor.

“Esta lista debería hacer reflexionar a cualquiera que se preocupe por el Estado de derecho. “El ICE puede impugnar las órdenes, pero debe cumplirlas mientras no sean revocadas”, dijo Schiltz.

Esta acusación se suma a otros pronunciamientos judiciales contra la Administración de Trump por el uso de la fuerza durante redadas migratorias.

En Minnesota, una jueza prohibió el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, aunque la medida fue suspendida en apelación.

Schiltz incluso ordenó al director interino del ICE, Todd Lyons, comparecer para explicar el incumplimiento de órdenes, aunque canceló la audiencia tras la liberación de un inmigrante en uno de los casos.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional calificó al magistrado de “juez activista”.

Schiltz reconoció haber donado a organizaciones de asistencia legal para inmigrantes, al señalar que las personas de bajos recursos deben tener acceso a defensa jurídica.

Comentarios