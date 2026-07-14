Pedro Pascal protagoniza el drama musical Behemoth!

Searchlight Pictures lanzó el tráiler de Behemoth!, cinta dirigida por Tony Gilroy en la que Pedro Pascal interpreta a un violonchelista

Searchlight Pictures presentó el primer tráiler de Behemoth!, la nueva película escrita y dirigida por Tony Gilroy, que sigue la historia de una familia de músicos en Los Ángeles y tiene a Pedro Pascal como protagonista.

La cinta narra la historia de Alex Serian, un talentoso violonchelista que regresa a Los Ángeles después de pasar dos décadas de gira.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la música, que ha marcado cada etapa de su vida, lo conducirá a una experiencia que transformará su destino.

BEHEMOTH! A film by Tony Gilroy. Starring Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor, and Will Arnett. Coming soon. #Behemoth pic.twitter.com/Eb9EhwZ9b4 — Searchlight Pictures (@searchlightpics) July 14, 2026

Un elenco encabezado por Pedro Pascal

Además de Pascal, el reparto está integrado por Olivia Wilde, Eva Victor, Alexa Swinton, Kaya Ralls, Erik Griffin, JoBeth Williams, Margarita Levieva, Hank Azaria y Will Arnett.

Tony Gilroy, reconocido por dirigir Michael Clayton y El legado de Bourne, también se desempeñó como productor de la película junto con John Gilroy y Sanne Wohlenberg. Los productores ejecutivos son Cameron Chidsey, Katie Goodson, DanTram Nguyen, Jeremy Reitz y Rayne Roberts.

Originalmente, David Harbour encabezaría el proyecto, pero abandonó la producción en enero. De acuerdo con información difundida por Variety, el actor decidió retirarse debido al desgaste ocasionado por la recta final del rodaje de la serie Stranger Things, por lo que optó por tomarse un descanso.

Una historia sobre música, familia y legado

En una entrevista con Vanity Fair, Pedro Pascal explicó que el proyecto lo atrajo por el enfoque emocional de la historia y por la construcción de su personaje, un violonchelista de formación clásica llamado Alex.

El actor señaló que el protagonista no busca ser una figura pública, sino que vive a través de la música. También describió la película como una carta de amor a la música y al cine, además de una historia sobre la familia, el legado y la sanación, elementos que despertaron su interés incluso antes de iniciar su carrera como actor.