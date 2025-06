Pepe Aguilar critica la represión migratoria en Estados Unidos

Pepe Aguilar alzó la voz ante lo que calificó como un preocupante giro autoritario del gobierno estadounidense y una creciente represión contra los migrantes.

“La veo inédita, muy peligrosa, muy triste… cuando un gobierno se empieza a volver autoritario, de repente no hay constitución que lo contenga”, expresó el cantante nacido en Texas y con profundas raíces mexicanas.

Aguilar lamentó la difícil realidad que enfrentan miles de connacionales en Estados Unidos, al advertir sobre un clima de miedo y desprotección.

Aseguró que es momento de una “resistencia social pacífica” para recuperar el rumbo legal y humanitario del país.

Música con causa: un disco para los paisanos

Conmovido por las historias de quienes cruzan fronteras en busca de un mejor futuro, Aguilar reveló que su próximo álbum estará completamente dedicado a los migrantes.

“Yo les voy a cantar muchas canciones a todos mis paisanos”, adelantó el intérprete, quien ya había emocionado a miles con un reciente tema inédito compartido en redes sociales.

En esa canción, compuesta en una bohemia familiar, abordó el miedo a la deportación, la vida del trabajador migrante y el choque cultural entre generaciones:

“No ha sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración… Mis hijos son grandes, ya no les entiendo, no hablan español.”

La interpretación resonó con miles de seguidores, muchos de ellos migrantes o hijos de migrantes, quienes encontraron en las letras de Aguilar un eco de sus propias vivencias.

“Este país siempre fue de legalidad y orden”

Pepe Aguilar reiteró que Estados Unidos ha sido históricamente un país de oportunidades, pero advirtió que su esencia está en riesgo: “Siempre ha sido un lugar donde el orden y la legalidad eran clave”.

Con este mensaje, el artista une su voz a quienes exigen respeto, humanidad y justicia para los millones de migrantes que viven y trabajan en ese país. Su nuevo disco será una forma de rendir homenaje y dar visibilidad a sus historias.

Comentarios