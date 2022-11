Persona pierde la vida tras concierto de Danny Ocean

El concierto del cantante urbano, Danny Ocean terminó en tragedia, luego de que se diera una balacera al final de su presentación en Michoacán.



El cantante y también productor se encontraba en la Plaza de Toros de Morelia, como parte de su gira Danny Ocean Tour donde ofrecía sus más grandes éxitos, sin embargo, la alegría de los asistentes terminó en miedo, luego de suscitarse una balacera a las afueras del recinto.



Según las versiones de los asistentes y autoridades locales, los sicarios abrieron fuego contra dos camionetas que se encontraban afuera del inmueble, justo después de terminar el concierto y donde lamentablemente, perdió la vida una persona y dos más fueron heridas.



En el lugar fue detenida una persona relacionada al ataque, pero no se ha dado a conocer su identidad.



El interprete venezolano se manifestó en redes sociales, pues lamentó que su presentación haya terminado en tragedia.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx