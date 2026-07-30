Preparan serie biográfica sobre Giorgio Armani

La vida y legado de Giorgio Armani serán llevados a la televisión en una serie biográfica producida por Lux Vide junto con la firma del diseñador

La trayectoria de Giorgio Armani será retratada en una serie biográfica producida por la compañía italiana Lux Vide, en colaboración con la casa de moda fundada por el propio diseñador, de acuerdo con información difundida por Variety.

El proyecto, que todavía no cuenta con un título oficial, buscará recorrer la historia personal y profesional del creador italiano, así como el legado con el que transformó el concepto de la elegancia y marcó la historia de la alta costura a nivel internacional.

Ferzan Ozpetek estará al frente del proyecto

La dirección de la serie estará a cargo del cineasta italiano Ferzan Ozpetek, reconocido por la película Diamantes, estrenada en 2025 y convertida en un éxito de taquilla en Italia con amplia distribución internacional.

El guion será desarrollado por Francesco Arlanch, escritor que ha participado en producciones como Medici, Hotel Costiera y Doc.

Ozpetek señaló que representar la vida de Armani constituye un honor y, al mismo tiempo, un desafío, al tratarse de una personalidad compleja, original y con una enorme influencia en el mundo de la moda.

La firma abrirá sus archivos

Como parte de la producción, la firma Giorgio Armani facilitará prendas, archivos históricos y permitirá el acceso a algunos de los lugares más emblemáticos en la vida del diseñador para el desarrollo de las grabaciones.

Aunque aún no existe una fecha confirmada para su estreno, la serie mostrará el impacto artístico y cultural de Armani, cuya visión redefinió la elegancia y dejó una huella permanente en la industria de la moda.

Giorgio Armani, fallecido en septiembre de 2025, fue uno de los diseñadores más influyentes de Italia. Revolucionó la moda con la creación de chaquetas deportivas sin forro y fortaleció el vínculo entre la alta costura y el cine al vestir a estrellas de más de 200 películas.

Su estilo se convirtió en un referente de prestigio y éxito, consolidando a la marca Armani como uno de los nombres más reconocidos de la moda a nivel mundial.