Preparan serie zombi del universo de 'Riverdale' para 2027

Disney+ adaptará 'Afterlife With Archie', una serie de zombis creada por el equipo de 'Riverdale', con estreno previsto para 2027

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Disney+ dio luz verde a la adaptación televisiva de “Afterlife With Archie”, serie basada en los cómics de Roberto Aguirre-Sacasa y Francesco Francavilla, que llevará una versión oscura y sobrenatural del universo de Archie a la pantalla.

De acuerdo con información de Variety, el proyecto había sido reportado en desarrollo desde 2025 y ahora cuenta con un compromiso para avanzar desde el guion hasta la producción completa.

La plataforma contempla un posible estreno cercano a Halloween de 2027.

La historia seguirá a Archie y sus amigos cuando un hechizo de una joven bruja provoca una invasión de muertos vivientes en Riverdale.

El grupo deberá luchar por sobrevivir mientras pone a prueba sus amistades, romances y la lealtad que los ha mantenido unidos.

Equipo de “Riverdale” detrás del proyecto

Roberto Aguirre-Sacasa, creador del cómic y guionista de la serie, será productor ejecutivo mediante Muckle Man Productions. Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman, de Berlanti Productions, también estarán a cargo de la producción junto con Jon Goldwater, de Archie Comics Studios, y Jimmy Gibbons.

Warner Bros. Television será el estudio responsable del proyecto, en colaboración con los equipos de producción encabezados por Berlanti Productions y Muckle Man.

Ayo Davis, presidente de Disney Kids & Family, destacó que la historia va más allá de los zombis y se centra en temas como la amistad, la humanidad y los vínculos que hacen especial al mundo de Riverdale.

Aguirre-Sacasa y Berlanti ya habían trabajado juntos en “Riverdale”, una reinterpretación de los cómics de Archie con elementos de misterio, asesinatos y drama adolescente.

La serie se transmitió durante siete temporadas en The CW y consiguió una amplia popularidad.

Berlanti y Schechter señalaron que están emocionados por regresar al universo de Riverdale y trabajar nuevamente con personajes que forman parte de una franquicia querida por los seguidores.

El regreso de una historia especial para Archie Comics

Aguirre-Sacasa recordó que “Afterlife With Archie” fue un proyecto fundamental antes de las adaptaciones de “Riverdale” y “Las escalofriantes aventuras de Sabrina”. El creador aseguró que convertir la historia en una serie de acción real representa un sueño cumplido.

Jon Goldwater también celebró la llegada del proyecto a televisión y afirmó que la adaptación siempre estuvo pensada para la acción real. Además, destacó la oportunidad de reunirse nuevamente con Aguirre-Sacasa, Berlanti y Schechter.

La producción reunirá nuevamente a varios de los responsables de las anteriores versiones televisivas del universo de Archie, con la intención de ofrecer una nueva mirada al grupo de personajes enfrentándose a una amenaza sobrenatural.