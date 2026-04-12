Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_paco_silva_1_2ef2b476c1
Escena

Preparan homenaje y misa en honor a Paco Silva en Monterrey

Familiares, amigos y músicos podrán estar presentes en un homenaje en Escobedo y la misa en su honor en la Basílica de Guadalupe, en la colonia Independencia

  • 12
  • Abril
    2026

Familiares, amigos y músicos preparan un emotivo homenaje y una misa en honor a Paco Silva este lunes en Monterrey, tras la conclusión de sus servicios funerarios.

El tributo musical se llevará a cabo en el municipio de Escobedo, donde diversas agrupaciones se reunirán para rendirle honor con presentaciones en vivo.

El evento está programado de 14:00 a 19:00 horas.

Posteriormente, el cortejo se trasladará a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia, lugar de origen del músico, donde se celebrará una misa.

En este recinto religioso, seres queridos, colegas y seguidores podrán reunirse para despedir y celebrar la vida de quien fuera una figura clave dentro de la música colombiana en Nuevo León.

El homenaje busca reconocer el legado de Paco Silva, cuyo trabajo marcó a generaciones y dejó una huella importante en la escena musical de la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_melendi_aabf49bede
El español Melendi anuncia nuevo álbum tras cuatro años
britney_spears_08133cc9d0
Britney Spears ingresa a rehabilitación en medio de proceso legal
escena_karol_g_coachella_9a29894ebe
Karol G hace historia y conquista Coachella 2026 como headliner
publicidad

Últimas Noticias

nl_consesiones_de_agua_350ff25eac
Políticos de NL tienen agua ‘gratis’ con títulos agrícolas
Whats_App_Image_2026_04_12_at_10_34_55_PM_288efd24df
Trae NL de Asia inversión récord; suma $3,000 millones de dólares
Whats_App_Image_2026_04_13_at_12_06_41_AM_d3351304cc
Saltillo y Ramos Arizpe el epicentro de accidentes ferroviarios
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_794536f812
Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados
publicidad
×