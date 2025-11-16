Cerrar X
Nuevo León

Preparan desfile cívico por aniversario de Revolución Mexicana

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se anunció el cierre de diversas calles, incluida la avenida Constitución, y Washington

  • 16
  • Noviembre
    2025

El Gobierno del Estado de Nuevo León invitó a la ciudadanía al desfile cívico que se realizará con motivo del 115° aniversario de la Revolución Mexicana.

Este evento se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre, a las 11:00 horas en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza, donde los contingentes partirán para recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad.

Ante esto, el Gobierno del Estado instó a las familias neolonesas a disfrutar en familia este festejo patrio, en el que participarán desde escuelas públicas y privadas, organismos deportivos, así como elementos del Ejército Mexicano y Agrupamientos Montados.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se realizará un operativo vial que consistirá en cierres en el centro de Monterrey, el cual abarcará la avenida Constitución, entre Zuazua y Dr. Coss, y en las calles de Washington, Hidalgo y Pino Suárez. 

Además, se informó que El servicio de Metrorrey será gratuito desde las 8:00 hasta las 14:00 horas. 


