¡Públicamente! Tristán Thompson se disculpa por infidelidad

Khloé Kardashian no comenzó bien el año: su pareja y padre de su hija True, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, asumió públicamente que el bebé de Maralee Nichols es suyo.

La entrenadora , de 31 años, dio a luz a un niño el pasado mes de diciembre y demandó a Thompson por la manutención de su hijo.

El sitio de noticias TMZ tuvo acceso a información exclusiva y reveló no solo que Nichols estuvo saliendo con Tristan durante cinco meses, sino que el jugador de los Sacramento Kings llegó ofrecerle más de 66.000 dólares para que guardara silencio y se mantuviera alejada de los medios.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el deportista tomó la responsabilidad de sus actos y reveló los resultados de la prueba de ADN junto a una disculpa a la mamá de su hija True.

Posterior a aceptar su paternidad, Thompson pidió a Khloé perdón afirmando que ella no merecía pasar por esa situación.

"Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo", expresó Thomson en otra historia.