Cerrar X
Esposa_de_Sergio_Canales_da_a_conocer_amenaza_de_muerte_95ac974b52
Deportes

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenaza de muerte

Cristina Llorens, esposa del futbolista de Rayados, Sergio Canales, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte a través de sus redes sociales

  • 08
  • Agosto
    2025

Cristina Llorens, esposa del futbolista de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, denunció públicamente haber recibido un mensaje con amenazas de muerte a través de sus redes sociales, un acto rápidamente generó indignación entre seguidores y usuarios.

Fue a través de una historia de Instagram donde la española compartió una captura de pantalla del mensaje directo que le fue enviado por un usuario, cuya identidad decidió mantener en el anonimato, pero cuyo nivel de agresividad no dejó lugar a dudas.

En la imagen compartida por Cristina, se observa que el agresor responde a una historia donde ella aparece conduciendo por carretera, aparentemente acompañada de su esposo. El contenido del mensaje fue sumamente violento y con malos deseos:

“Pueda ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos hijos de remil p...”, se puede observar en el mensaje.

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenaza de muerte

Aunque no reveló de qué país provenía el remitente, usuarios en redes sociales señalaron que, por la forma de hablar y los insultos utilizados, es poco probable que se trate de alguien originario de México, lo que apunta a la posibilidad de un seguidor extranjero, probablemente argentino o uruguayo, según especulaciones.

Al final de sus palabras, más allá de caer en provocaciones o responder de una forma similar, la esposa de Canales se limitó a desearle buenas vibras, esperando que pueda rectificar sus pensamientos.

“Te mando luz. Aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas”, mencionó Cris.

La reacción en redes sociales fue mayoritariamente de apoyo, con miles de personas respaldando a Cristina y pidiendo mayor control sobre los discursos de odio en plataformas sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T155442_751_f11f06d970
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala
EH_CONTEXTO_2025_08_09_T153431_605_cc5aea87a7
'Canelo' Álvarez anuncia nacimiento de su hija Eva Victoria
AP_25221101324901_0037f179d2
Morice Norris de los Lions reaparece tras ser retirado del campo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25222032898356_74ca0ff990
CeeDee Lamb recibe golpe de un árbitro mientras estaba en banda
Maraton_carrera_archivo_b38ce6349b
Alista Monterrey dos cierres viales por carreras
Harfuch_6492938bca
Decomisan cinco toneladas de droga en Chiapas, Tijuana y Guerrero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×