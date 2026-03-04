Podcast
Escena

Familia Beckham felicitan a Brooklyn en medio de tensiones

David y Victoria Beckham enviaron mensajes de cumpleaños a su hijo pese al distanciamiento familiar que el joven expuso públicamente en enero

  • 04
  • Marzo
    2026

Los exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham sorprendieron al dedicar mensajes públicos de cumpleaños a su hijo Brooklyn Beckham, en medio de la polémica por el distanciamiento familiar que el joven reveló semanas atrás.

A través de Instagram, la pareja británica felicitó al primogénito por sus 27 años con fotografías de distintas etapas de su vida. David Beckham publicó imágenes junto a su hijo y escribió: “27 hoy. Feliz cumpleaños Bust. Te amamos”, utilizando el apodo con el que lo llama desde pequeño.

Por su parte, Victoria Beckham compartió una foto de Brooklyn cuando era bebé y expresó: “Feliz cumpleaños número 27 Brooklyn, te amo mucho”, acompañando el mensaje con emojis de corazón.

La ruptura familiar

El gesto ocurre dos meses después de que Brooklyn, quien está casado con la actriz Nicola Peltz, hiciera públicas varias acusaciones contra sus padres.

En enero, el joven difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que afirmó que sus padres habrían intentado “arruinar” su relación matrimonial y criticó lo que describió como un manejo mediático perjudicial hacia él y su esposa.

Entre sus señalamientos, aseguró que su madre canceló a último momento el vestido de novia de Nicola y que durante la boda hubo situaciones que lo hicieron sentir incómodo. También sostuvo que desde que tomó distancia de su familia ha encontrado “paz y alivio”.

Sin respuesta directa

Hasta ahora, David y Victoria Beckham no han respondido públicamente a las acusaciones de su hijo. Sin embargo, las felicitaciones de cumpleaños han sido interpretadas como una señal de afecto en medio del conflicto familiar.

El caso ha generado amplio interés mediático y reacciones divididas entre seguidores de la familia, mientras la relación entre Brooklyn y sus padres permanece sin una reconciliación confirmada.











