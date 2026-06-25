'Rancho Dutton' tendrá segunda parte tras arrasar en Paramount+

El spin-off de 'Yellowstone' fue renovado antes de su final luego de convertirse en el estreno original más visto en la historia de la plataforma

Paramount+ ya confirmó la renovación para una segunda temporada de la serie "Rancho Dutton", el aclamado spin-off de "Yellowstone", que es protagonizado por los favoritos de la franquicia: Kelly Reilly (Beth Dutton) y Cole Hauser (Rip Wheeler).

La noticia llega justo cuando la primera temporada se encuentra a solo dos episodios de concluir, con su gran final programado para transmitirse el próximo 3 de julio de 2026.

La renovación no toma por sorpresa a nadie en la industria, considerando que la serie se convirtió de inmediato en un fenómeno de masas. Según datos revelados por Paramount+, "Rancho Dutton" firmó el mejor lanzamiento de una serie original en toda la historia de la plataforma de streaming, acumulando la friolera de 12.9 millones de espectadores globales durante su primera semana tras el estreno el pasado 15 de mayo.

Además, su emisión especial de dos episodios en televisión por cable (a través de Paramount Network) rompió récords como el estreno de serie más visto en televisión desde 2023.

Todo sobre Rancho Dutton

A diferencia del paisaje montañoso de Montana en la serie original, Dutton Ranch traslada la acción al indómito sur de Texas. La trama sigue los caóticos esfuerzos de Beth y Rip por dejar atrás los fantasmas del pasado y construir un nuevo legado junto a Carter (Finn Little), el joven huérfano que adoptaron.

El reparto de esta primera temporada cuenta con leyendas de la pantalla del nivel de Ed Harris, interpretando a un veterano veterinario, y Annette Bening, como la astuta y encantadora líder del rancho enemigo. El elenco estelar lo completan figuras como Juan Pablo Raba, Jai Courtney y Natalie Alyn Lind.

Los episodios de la primera temporada de Dutton Ranch están disponibles en exclusiva en streaming.