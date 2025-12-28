Polémica por caza deportiva de James Hetfield en Sonora

James Hetfield cambió los escenarios por el desierto… pues este fue captado en Sonora practicando cacería deportiva en una visita a México que rápidamente encendió las redes.

Y es que en días recientes, el líder de Metallica fue visto en Ciudad Obregón junto a su hijo Castor Hetfield, primero en un restaurante local y después en el aeropuerto, imágenes que confirmaron que el músico viajó a la región para acudir a un rancho cinegético.

Sin embargo, las publicaciones del Terranova Ranch en su cuenta de Instagram terminaron por despejar cualquier duda sobre el motivo del viaje.

La aparición de Hetfield provocó reacciones encontradas entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron el encuentro inesperado con el ícono del metal, otros criticaron duramente la caza, incluso difundiendo mensajes que cuestionaban la ética de “viajar a Sonora para matar animales”.

Ante la polémica, defensores de la actividad salieron al paso. Especialistas y fotógrafos de naturaleza aseguraron que la cacería en Sonora se realiza bajo un esquema estrictamente regulado y supervisado por la SEMARNAT, dentro de casi dos mil Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre que abarcan millones de hectáreas.

Según estos argumentos, el modelo no solo es legal, sino que también impulsa el desarrollo rural y ha contribuido a la recuperación de especies como el borrego cimarrón y el venado, convirtiendo la caza cinegética en una herramienta de conservación. Aun así, la visita de Hetfield dejó claro que, incluso fuera del escenario, el vocalista de Metallica sigue generando ruido… y no precisamente por su música.

Piden declarlo persona non grata

Aunque especialistas y defensores del sector cinegético señalaron que la caza deportiva es legal y que se encuentra estrictamente regulada en Sonora, usuarios han pedido que se le declare como una persona non grata.

El argumento utilizado por los usuarios en redes sociales es la postura en defensa de los derechos de los animales.

Sin embargo, hasta el momento no existe una solicitud formal presentada ante instancias gubernamentales, ni un pronunciamiento oficial por parte de autoridades federales o estatales.

Por su parte, Hetfield no ha emitido declaraciones respecto a las críticas generadas por su visita al estado.

