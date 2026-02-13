Detienen a 4 tras ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas confirmó la detención de cuatro personas tras un ataque armado contra fuerzas de seguridad registrado en el municipio de Villanueva, en una zona cercana a una propiedad vinculada a la familia Aguilar. El operativo se llevó a cabo luego de que elementos policiales fueran agredidos mientras realizaban labores de vigilancia en la región.

Detienen a cuatro tras ataque armado contra fuerzas de seguridad

Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del 12 de febrero de 2026 en la comunidad de Tayahua, donde elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban actividades operativas cuando fueron atacados a balazos por un grupo armado.

Autoridades informaron que la agresión fue controlada de forma inmediata mediante un despliegue coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno. En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad locales.

Como resultado de la intervención, fueron detenidos Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18 años; Juan Carrera “N”, de 21 años; y Flavio Alberto “N”, de 38 años. Este último fue identificado por autoridades como presunto jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco.

Aseguran armas, droga y explosivos durante el operativo

Durante la acción policial se logró el aseguramiento de diverso armamento y objetos relacionados con actividades delictivas. Entre lo decomisado se reportaron tres armas largas, diez cargadores abastecidos y cuatro chalecos balísticos.

También se localizaron 50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas, además de sustancias con características similares a distintos narcóticos. El reporte oficial señala el aseguramiento de 42 dosis de polvo granulado blanco con características similares a la metanfetamina, 26 dosis de polvo blanco similar a la cocaína y 36 bolsitas con hierba verde con características similares a la mariguana.

Las autoridades confirmaron el decomiso de dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta marca Chevrolet presuntamente utilizada por los detenidos.

Autoridades descartan agresión contra familia Aguilar

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad precisó que el ataque armado estuvo dirigido contra una unidad policial en funciones y no contra integrantes de la familia del cantante Pepe Aguilar, cuya propiedad se ubica en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.

Las corporaciones de seguridad reforzaron la vigilancia en la zona tras el incidente, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas agresiones.

Las autoridades estatales confirmaron además que no se registraron bajas entre los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas que participaron en el operativo.

Investigación continúa tras puesta a disposición de detenidos

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con el armamento, drogas, explosivos y demás indicios asegurados durante el operativo. Las autoridades ministeriales iniciaron la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades legales y posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la región.

Comentarios