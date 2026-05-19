Abandera Mónica Oyervides recarpeteo de Camino a Rancho Viejo

Como parte del programa integral de rehabilitación de calles y avenidas principales, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, dio el banderazo de salida a las obras de construcción en la avenida Camino a Rancho Viejo, ubicada en la colonia Lomas de los Naranjos, al sur-oriente del municipio. La obra civil contempla una inversión destinada a rehabilitar uno de los puntos con mayor desgaste vial de la zona, el cual se ha visto severamente afectado a lo largo de los años por el constante escurrimiento pluvial. Detalles técnicos y alcance de la obra De acuerdo con la información técnica proporcionada por las autoridades, el proyecto está diseñado para ofrecer una alta durabilidad y resistencia: Población beneficiada: Alrededor de 5,500 habitantes de la zona.

Extensión: Más de 270 metros lineales.

Material: Concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor (concreto MR de alta resistencia).

Trabajos complementarios: Mejoramiento de terracerías, colocación de base cementada, instalación de señalamiento vial y la construcción de un dentellón de protección.

Tiempo estimado de ejecución: Aproximadamente 150 días (sujeto a condiciones climatológicas). "Esta obra es una necesidad que sabíamos que por muchos años estuvo desatendida, pero en esta administración hemos volteado a verla de una forma muy empática, para rehabilitar y salvaguardar las avenidas principales y las calles locales del municipio", expresó la edil Oyervides Acosta durante el evento de arranque.

Movilidad y vías alternas

Debido a que la avenida Camino a Rancho Viejo representa prácticamente la única conexión entre las colonias Monte Kristal 5to. Sector, Santa Mónica y la zona de San Roque, el Gobierno Municipal informó que se habilitará un camino provisional. Esto con el objetivo de mantener la movilidad de los automovilistas y transportistas mientras se ejecutan las labores.

Al respecto, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía: “Buscamos entregarles avenidas y calles que puedan ser dignas... Les pedimos respetar los señalamientos que vamos a estar adecuando para poder sacar la obra en el tiempo y de la forma correcta”.

Garantía de largo plazo

Por su parte, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, destacó la calidad de los materiales que se implementarán en este sector crítico.