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Colectivos autorizados para inspeccionar Rancho Izaguirre: FGR

Dieron a conocer que este predio era utilizado como un campo de adiestramiento por parte del crimen organizado, siguiendo una de las líneas de investigación

  • 14
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se encuentran autorizados a realizar despliegues en el Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco.

Luego de realizar una visita el pasado 10 de abril, el vocero Ulises Lara López dio a conocer que este predio fue reconocido como campo de adiestramiento utilizado por una organización criminal.

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En un video difundido en redes sociales, Lara López afirmó que el operativo cuenta con la autorización de la dependencia federal, la cual, con ayuda de personal especializado, lleva a cabo diversas acciones sobre el terreno desde que se dio a conocer los hechos ocurridos desde marzo del 2025.

"El pasado 10 de abril se realizó una visita al predio por parte de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas con la debida autorización otorgada por la autoridad jurisdiccional. Todo a vez que se cuenta con una técnica de cateo subsistente en la que equipos multidisciplinarios han procesado el predio ininterrumpidamente desde marzo de 2025.

Reiteró que una de las líneas de investigación que se seguían era que el predio era utilizado como un campo de adiestramiento de una organización criminal, por lo que se brindó información de manera pertienente a los integrantes de los colectivos.

"Se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios."

Ante esto, agentes del Ministerio Público proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas y las incorporaron en las carpetas de investigación correspondientes. En tanto, los indicios localizados se encuentran en análisis del personal perteneciente al Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

Colectivos confirman visita a predio de Rancho Izaguirre; exigen justicia

Ante esto, el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó que se llevaron a cabo los recorridos informados por parte de la Fiscalía General de la República para brindar información sobre las técnicas desplegadas en el Rancho Izaguirre.

A través de una publicación difundida en redes sociales, el colectivo dio a conocer que ingresó al preedio con autorización y bajo los protocolos correspondientes a un cateo "respetando en todo momento el trabajo pericial y la cadena de custodia."

"Durante esta intervención, peritos nos compartieron información técnica sobre los hallazgos. Sin embargo, entendemos que por la naturaleza de la investigación, aún no se pueden detallar públicamente todos los resultados."

Aunque agradecieron la apertura en el caso por parte de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, siguen exigiendo justicia para las víctimas.

"No obstante, como familiares y colectivo, seguiremos exigiendo que toda la verdad salga a la luz, que los resultados se presenten de manera clara, completa y sin omisiones, y que se garantice justicia para cada una de las víctimas."

 

 

 

 


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