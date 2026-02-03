Podcast
Deportes

América hace oficial el fichaje de Raphael Veiga

El Club América anunció la llegada del brasileño Raphael Veiga, procedente del Palmeiras, como refuerzo clave para el Clausura 2026 de la Liga MX

  • 03
  • Febrero
    2026

El Club América hizo oficial este martes el fichaje del mediocampista brasileño Raphael Veiga como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026, en lo que representa uno de los movimientos más relevantes del mercado invernal en la Liga MX.

El volante ofensivo de 30 años llega procedente del Palmeiras, club en el que se consolidó como figura, multicampeón y máximo goleador histórico del equipo en el siglo XXI, además de destacar por su aporte constante en asistencias y generación de juego.

Raphael Cavalcante Veiga, originario de São Paulo, es un jugador zurdo, creativo y con gran visión de campo.

Puede desempeñarse como mediocentro ofensivo o mediapunta, rol en el que brilló durante ocho temporadas con el Palmeiras, donde disputó 378 partidos, anotó 108 goles y repartió 54 asistencias.

El acuerdo entre América y el club brasileño es a préstamo por el resto de la temporada, con opción de compra.

Aunque el club no reveló cifras oficiales, reportes señalan un costo cercano a 1.5 millones de dólares por el préstamo y una posible compra de alrededor de 6 millones de dólares más variables.

Las Águilas cubrirán el salario del futbolista, estimado en 2.7 millones de dólares anuales.

El técnico azulcrema André Jardine destacó la importancia del fichaje, especialmente tras un inicio irregular del torneo en el rubro ofensivo.

“Es uno de los mejores jugadores de Brasil. Su currículum habla por sí solo y demuestra el deseo de venir a México”, afirmó el estratega brasileño.

La llegada de Veiga responde a la necesidad de reforzar la creatividad en el mediocampo, luego de un bajo registro goleador en las primeras jornadas y la salida de piezas importantes.

Palmarés y experiencia internacional

Veiga cuenta con un amplio palmarés, entre el que destacan dos Copas Libertadores, dos títulos de Serie A, una Copa de Brasil y múltiples campeonatos estatales con Palmeiras, además de una Copa Sudamericana con Athletico Paranaense.

También fue máximo goleador del Mundial de Clubes 2021.

A nivel selección, debutó con Brasil en 2023 y suma seis partidos internacionales.

Raphael Veiga se convierte en el cuarto refuerzo del América para el torneo, uniéndose a Rodrigo Dourado, Aarón Mejía y Fernando Tapia.

El brasileño ya se encuentra en México, entrenó en Coapa y podría debutar en los próximos compromisos, incluso en la Concachampions.


