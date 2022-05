Ray Liotta y músicos que ahora brillan en el cielo

El actor Ray Liotta y los músicos Andy Fletcher fundador de Depeche Mode, y Alan White, baterista del grupo Yes, dejaron el plano terrenal.

Ray Liotta, el actor famoso por interpretar al mafioso Henry Hill en Goodfellas, (Buenos muchachos), y al beisbolista Shoeless Joe Jackson en Campo de sueños, falleció a los 67 años. The Hollywood Reporter y NBC News citaron a representantes de Liotta quienes dijeron que falleció mientras dormía, el miércoles por la noche, en República Dominicana, donde estaba filmando una nueva película.

Lorraine Bracco, quien interpretó a Karen Hill en Goodfellas, tuiteó el jueves que estaba: "Completamente destruida por escuchar esta noticia sobre mi Ray. Puedo estar en cualquier parte del mundo y la gente viene y me dice que su película favorita es Goodfellas. Siempre me preguntan cuál es la mejor parte de hacer esa película y mi respuesta siempre ha sido la misma... Ray Liotta".

El ámbito musical también se cubrió de luto con el fallecimiento de Andy Fletcher fundador de Depeche Mode y Alan White, baterista de Yes. El teclista y miembro fundador de la banda británica Depeche Mode, tenía 60 años.

"Estamos impactados y llenos de tristeza sobrecogedora por la muerte prematura de nuestro querido amigo, miembro de la familia y de la banda", anunció el grupo en sus redes sociales. Para los creadores de temas como Enjoy the silence, Just can´t get enough o Personal Jesus, ´Fletch´, como era conocido por ellos, "tenía verdaderamente un corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, unas buenas risas", compartieron.





Por último, pero no menos importante fue la noticia del fallecimiento de Alan White, quien por años fue el baterista de la banda pionera de rock progresivo Yes, y quien también tocó en proyectos con John Lennon y George Harrison, el músico tenía 72 años.

El deceso de White fue anunciado en su página de Facebook por su familia. En la publicación señalaban que falleció en su casa en la zona de Seattle, EUA, tras una breve enfermedad. Apenas días antes Yes había dicho que por problemas de salud White no participaría en la próxima gira de la banda por Gran Bretaña para celebrar el 50 aniversario de su álbum clásico Close to the Edge.