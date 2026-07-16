Recibe Intocable estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La agrupación texana también fue homenajeada con la proclamación oficial del 16 de julio como el 'Día de Intocable' en Los Ángeles

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El Grupo Intocable consolidó su estatus como una de las agrupaciones más influyentes de la música latina al recibir ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La banda de música tejana y norteña fue inmortalizada con la estrella número 2,852, ubicada en el 7083 de Hollywood Boulevard, dentro de la categoría de Grabación.

El reconocimiento rinde tributo a sus más de tres décadas en la industria.

La periodista Jessica Maldonado fungió como maestra de ceremonias, mientras que el multipremiado productor mexicano Edgar Barrera y el ejecutivo Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, subieron al podio como oradores invitados para enaltecer el impacto cultural del grupo.

El vocalista y líder de la agrupación, Ricky Muñoz, expresó su agradecimiento a las familias de los integrantes, a sus compositores y a la fiel fanaticada que los respalda.

El impacto del festejo trascendió el asfalto de Hollywood Boulevard, ya que las autoridades locales de Los Ángeles proclamaron de manera oficial el 16 de julio como el "Día de Intocable".

Esta distinción gubernamental subraya la profunda huella que la agrupación ha dejado en la comunidad hispana del sur de California y en la identidad cultural mexicano-americana.

El nombramiento convierte la fecha en un recordatorio anual del poder de la música norteña para derribar fronteras geográficas y generacionales.

Fundado a principios de los años 90 en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez, Grupo Intocable revolucionó el panorama musical al fusionar los ritmos norteños tradicionales con el pop, el rock y la cumbia.

Con más de 55 millones de discos vendidos y un récord de 21 canciones en la posición número uno de las listas de éxitos, este tributo en Hollywood corona una carrera llena de premios Grammy y estadios llenos, asegurando su lugar eterno en la historia de la cultura popular.